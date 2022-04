Impôts : zoom sur le projet de déclaration commune pour les couples en union libre

Selon l'Insee, un tiers environ des quelque 4 millions de ménages en union libre gagneraient à être imposés conjointement et 40% y perdraient.

Passée relativement sous les radars lors de la campagne présidentielle, la proposition d'Emmanuel Macron de permettre aux couples en union libre de déclarer conjointement leurs impôts comme un couple marié ou pacsé fait débat. Le président sortant met en avant une "simplification" collant aux "évolutions de la société" et permettant aux couples en union libre de réduire leurs impôts.

A l'inverse, le candidat écologiste Yannick Jadot et celui de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon proposent de supprimer le quotient conjugal, qui accroît selon eux les inégalités entres les femmes et les hommes.

Qu'est-ce que le quotient conjugal ?

Les couples mariés ou pacsés sont considérés comme un foyer fiscal unique lors de la déclaration commune de leurs revenus, un système rare en Europe, et le barème progressif de l'impôt s'applique ainsi au revenu moyen des deux partenaires - c'est ce qu'on appelle "le quotient conjugal". Par défaut, les deux conjoints ont le même taux de prélèvement à la source. L'impact est faible dans les couples dont les revenus sont équivalents. Mais dans le cas de revenus disparates correspondant à différentes tranches d'imposition, le salaire net de celui qui gagne le moins se trouve automatiquement amputé et les revenus de celui qui gagne le plus augmentent mécaniquement. Une démarche en ligne permet toutefois d'obtenir un taux individualisé.

Parmi les plus de 9 millions de ménages qui sont soumis au quotient conjugal, sept millions y gagnent. Près de deux millions de ménages deviennent ainsi non imposables. En 2017, cela représentait un manque à gagner de 11,1 milliard d'euros (-11,8%) dans les recettes fiscales de référence, selon l'Insee.

Un tiers environ des quelque 4 millions de ménages en union libre gagneraient à être imposés conjointement et 40% y perdraient, selon la même source.

Pourquoi fait-il débat ?

Les économistes pointent depuis plusieurs années les inégalités qui découlent de ce système. "On pense à partir d'une unité (le foyer fiscal, NDLR) sans regarder ce qui se passe à l'intérieur du couple", explique Céline Bessière, professeure de sociologie à l'Université Paris-Dauphine. Coautrice du Genre du Capital, elle rappelle que les hommes dans les couples hétérosexuels gagnent en moyenne 42% de plus que leur conjointe et que le quotient conjugal ne tient pas compte des rapports de force à l'intérieur des ménages ni de la structure de leur budget.

La proposition d'Emmanuel Macron serait ainsi un "cadeau fiscal potentiel pour les hommes imposables" qui "favorise la division sexuée du travail et les couples inégalitaires", estime-t-elle. Certains vont plus loin, en affirmant que cela dissuade potentiellement l'activité des femmes mariées.

D'autres s'appuient sur le fait que le quotient conjugal bénéficie surtout aux plus riches, puisque l'impôt est progressif, et ampute les recettes de l'Etat, prônant une individualisation de l'impôt. Enfin, le programme de M. Macron énonce que les couples en union libre pourraient choisir de déclarer conjointement ou non leurs revenus, en fonction de leur intérêt à alléger leur charge fiscale. Un choix qui aujourd'hui n'est pas offert aux couples mariés et pacsés.