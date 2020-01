Impôts sur le revenu : 12 millions de ménages pourraient bénéficier d'une déclaration automatique

Pour déclarer leurs revenus, ces contribuables n'auront plus qu'à vérifier les chiffres déjà pré-remplis par l'administration fiscale.

Une personne présente l'enveloppe contenant la déclaration d'impôts envoyée aux contribuables par le ministère de l'Économie et des finances (illustration) ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Finie les déclarations de revenus à remplir ? Cette année, l'administration fiscale va proposer à 12 millions de ménages de ne plus remplir leur déclaration de revenus et de passer au régime de la déclaration automatique, a annoncé le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin mardi 28 janvier. Cela concerne les foyers qui ont des revenus réguliers, qui ne sont pas demandeurs de réductions ou de crédits d' impôts et qui n'ont pas de changement de situation de famille ou d'adresse à déclarer.

Les personnes concernées recevront un mail ou un courrier de l'administration fiscale qui les informera de cette nouvelle possibilité. Les contribuables qui optent pour cette déclaration automatique devront ensuite se connecter au site des impôts et vérifier que les chiffres pré-remplis sont bien exacts . Si c'est le cas, ils n'auront rien d'autre à faire et la déclaration se fera toute seule, a précisé le ministre lors d'une conférence de presse sur le bilan du prélèvement à la source , un an après son entrée en vigueur.

Le gouvernement espère faire croître le nombre de ménages pouvant opter pour la déclaration automatique en intégrant à la déclaration pré-remplie les dons réguliers que les particuliers font à des associations . Cela concerne 1,2 million de foyers supplémentaire.