Impôts : "Si la gauche revient, on doit pouvoir imposer les super bénéfices, revenir sur la question de la flat tax et rétablir un ISF", indique Olivier Faure

"Je préfère qu'on choisisse de faire payer ceux qui peuvent plutôt que ceux qui n'en peuvent plus", a résumé le patron des socialistes.

Le Premier secrétaire du parti socialiste Olivier Faure, en septembre 2021. ( AFP / PASCAL GUYOT )

Imposer les super bénéfices, revenir sur la question de la flat tax, rétablir un impôt sur la fortune... Sur franceinfo lundi 14 février, le Premier secrétaire du PS Olivier Faure est revenu sur le programme fiscal de la candidate socialiste à la présidentielle Anne Hidalgo.

"Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans l'impôt sur le revenu, vous payez proportionnellement plus d'impôts que quelqu'un qui vide ses dividendes. Est-ce que vous trouvez ça normal ?", a lancé le chef du parti socialiste fustigeant la "flat tax", ou prélèvement forfaitaire unique (PFU), un impôt à taux unique qui a été mis en place au début du quinquennat d'Emmanuel Macron.

Ce PFU "rend aujourd'hui les revenus du travail plus imposables que les revenus de la rente. Cette situation-là est insupportable ! Comment vous pouvez expliquer que demain la dette Covid-19 va être payée par toutes celles et tous ceux qui continuent à payer leurs impôts - classe moyenne, classe populaire... - , et pendant ce temps-là, les autres se gobergent ? Ça n'est pas possible", a dénoncé Olivier Faure.

"Si la gauche revient, ça doit changer"

"Je ne peux pas comprendre que Total soit une entreprise qui continue d'être polluante, qui fait des bénéfices record, qui fait l'aumône de quelques millions sur les milliards qu'elle vient de gagner. On devrait s'en contenter et dire bravo ? Non !", a poursuivi Olivier Faure. "Si la gauche revient (au pouvoir), ça doit changer. On doit pouvoir imposer les super bénéfices, on doit pouvoir imposer les GAFAM à l'endroit où ils font leurs bénéfices, il faut être en mesure de revenir sur la question de la flat tax, il faut rétablir un impôt sur la fortune parce qu'il n'est pas normal que les grandes fortunes s'épargnent quand tous les autres payent", a énuméré le patron des socialistes.

"Le gouvernement a décidé de maintenir la CRDS - la contribution à la réduction de la dette sociale - qui devait être éteinte en 2023. On va maintenir cet impôt sur tous les revenus, donc aussi sur les retraités, sur les plus petits revenus, et pendant ce temps-là on dit qu'on ne touche pas aux revenus des riches. Ben non ! Dans la vie, il faut faire des choix. La politique c'est faire des choix, et je préfère qu'on choisisse de faire payer ceux qui peuvent plutôt que ceux qui n'en peuvent plus", a conclu Olivier Faure.