Impôts : le fisc peut désormais exploiter les données des réseaux sociaux

Le dispositif de surveillance des réseaux sociaux par le fisc avait fait polémique l'an dernier, ses détracteurs dénonçant un texte "liberticide".

(Photo d'illustration) ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Omettre de déclarer sa voiture de luxe dont les photos ont été postées sur Facebook à l'administration fiscale pourra désormais coûter cher. Le fisc vient en effet de recevoir le dernier feu vert ouvrant la voie à l'expérimentation de la collecte et de l'exploitation des données publiques sur Internet , rapportent Les Echos.

Le décret a été publié au Journal officiel le 13 février. L'expérimentation se déroulera pendant trois ans et vise spécifiquement les opérateurs de plateforme numériques de mise en relation, ainsi qu'à leurs utilisateurs. Facebook, LinkedIn, Twitter, Airbnb, Leboncoin ou encore Blablacar seront donc surveillés .

Poussé par Gérald Darmanin, à l'époque ministre de l'Action et des Comptes publics, et voté dans la loi de Finances pour 2020, ce dispositif avait fait polémique à l'époque , certains parlementaires dénonçant un texte "liberticide". La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) avait exprimé son inquiétude dans un avis publié en 2019 et si le Conseil constitutionnel l'avait validé, il avait restreint le champ d'application de la traque numérique.

Une série de garde-fous a donc été imposée : seuls les contenus publics (ceux qui ne nécessitent pas de saisir un mot de passe) pourront être exploités et pas les privés et l'administration sera tenue d'effacer les données qu'elle a récupérées au bout d'un certain délai. Par ailleurs, il n'y aura pas de procédure déclenchée automatiquement pour chaque cas.

Cette surveillance ne se fera pas par des agents mais par des algorithme d'analyse du risque de la Direction générale des finances.