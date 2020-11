Impôts, énergie, santé : ce qui change en décembre

Plusieurs points à retenir pour ce dernier mois de l'année.

Les tarifs du gaz vont augmenter de 2,4% au 1er décembre ( AFP / JOHANNA LEGUERRE )

Gaz

Les tarifs réglementés de vente du gaz appliqués par Engie vont augmenter de 2,4% au 1er décembre, dans le sillage des cours mondiaux. "Cette augmentation est de 0,6% pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 1,4 % pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 2,5% pour les foyers qui se chauffent au gaz", a indiqué la Commission de régulation de l'énergie (CRE) dans un communiqué. "Cette hausse pour le mois de décembre s'explique notamment par l'évolution des prix sur le marché mondial du gaz", explique-t-elle.

Impôts

Derniers jours pour modifier sa déclarations de revenus pour l'année 2019. Les modifications sont permises jusqu'à mi-décembre. Passé ce délai, le service en ligne sera clos et toute demande devra faire l'objet d'une réclamation.

Complémentaires santé

À compter du 1er décembre 2020, les assurés pourront résilier sans frais ni pénalités un contrat de complémentaire santé inadapté ou trop coûteux, lorsqu'ils ont repéré par exemple une offre plus avantageuse.

Cette possibilité est ouverte dès lors que leur contrat a été souscrit depuis au moins une année . Auparavant, cette faculté ne pouvait être exercée qu'une fois par an, avant la date d'anniversaire du contrat.

Prime de Noël

Elle sera versée par les CAF et la MSA entre le 11 et le 14 décembre 2020. Cette prime s'adresse aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation équivalent retraite (AER), de la prime forfaitaire mensuelle de reprise d'activité et du revenu de solidarité active (RSA). Elle est de 152,45 euros pour une personne célibataire sans enfant et de 442,10 euros pour un couple avec quatre enfants.