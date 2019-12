Impôts : des citoyens veulent attaquer collectivement Amazon en justice en France

S'appuyer sur un article du Code civil de 1804 pour tenter de faire condamner le géant de l'e-commerce Amazon en 2020, c'est le pari judiciaire audacieux de I-Buycott.En mars, cette association avait lancé une campagne de boycott contre la firme de Jeff Bezos « afin de demander l'arrêt de l'évasion fiscale, le paiement des sommes réellement dues à l'Etat français, et la transparence totale au niveau des résultats financiers d'Amazon en France et en Europe ». Au total, « 6 500 personnes se sont réunies autour de cette action et Amazon n'a pas répondu, regrette Levent Acar, directeur adjoint et cofondateur de I-Buycott. Cette action en justice est le levier suivant. »Le principe de responsabilité en droit françaisConcrètement, l'association propose depuis jeudi 12 décembre aux contribuables français, imposables mais pas forcément imposés, de s'associer à une action collective en justice contre Amazon. « Cette action s'appuie sur le fondement classique de la responsabilité en droit français, explique Me Elisabeth Gelot, l'avocate du barreau de Lyon (Rhône) qui va porter le recours. En résumé, dès que quelqu'un commet une faute et cause un préjudice à quelqu'un, il doit le réparer. »L'article 1240 du Code civil est la clé de voûte du recours. « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », précise le texte de 1804.« La question n'est pas de savoir si l'évasion fiscale d'Amazon est illégale ou pas, fait valoir l'avocate. Nous voulons faire constater que l'optimisation fiscale d'Amazon entre 2006 et 2014, telle qu'elle a été établie par la Commission européenne le 4 octobre 2017, porte préjudice à tous les contribuables français. » LIRE AUSSI > Google, Apple, Facebook, Amazon... Comment les géants du numérique échappent à l'impôtCeux-ci sont invités à prendre part à l'action ...