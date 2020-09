Impôts de production: Bertrand appelle le gouvernement à aller "plus vite et plus fort"

Le président du conseil régional des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a appelé mercredi le gouvernement à aller "plus vite et plus fort" dans la baisse des impôts de production et plaidé pour bénéficier à titre expérimental d'un "levier fiscal" pour favoriser les relocalisations.

"La baisse des impôts de production devrait être plus rapide et plus forte encore", a affirmé l'ancien responsable LR lors d'une conférence de presse à Paris d'un collectif de 150 élus pour soutenir la revitalisation des villes moyennes.

Le plan de relance du gouvernement prévoit une baisse des impôts de production de 10 milliards d'euros afin d'améliorer la compétitivité des entreprises.

En tant que président des Hauts-de-France, région frappée par des fermetures d'usines comme celle de Bridgestone à Bethune (Pas-de-Calais) annoncée récemment, M. Bertrand plaide aussi pour qu'il puisse bénéficier d'un "levier fiscal" afin d'aider les entreprises qui relocalisent.

"Je suis prêt à exonérer de la part (fiscale) régionale les entreprises qui s'implanteraient dans des secteurs d'activité qui m'intéressent", une compétence dont il ne dispose pas, a-t-il expliqué.

"Au coeur de Lille, ils ne sont pas en recherche d'industrie. A Maubeuge, en revanche, on l'est. Avec ces critères-là, on pourrait aller beaucoup plus vite sur la baisse d'impôts de production et avoir des relocalisations", a-t-il souligné.

"A titre d'expérimentation, je le demande. Je ne l'impose pas aux autres régions", a précisé M. Bertrand, plaidant pour une plus grande marge de manoeuvre afin de "cibler la baisse des impôts régionaux".

arz/ggy/eb