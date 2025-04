Impôts 2025 : faut-il déclarer les revenus de ses ventes Vinted ?

Les Français ont jusqu'au 20 mai pour envoyer leur déclaration de revenus de l'année 2024 en version papier et jusqu'au 22 mai, 28 mai ou 5 juin pour une déclaration numérique, en fonction de leur lieu de résidence. Parmi eux, certains arrondissent leurs fins de mois en revendant, sur des plateformes en ligne, des objets dont ils ne se servent plus.

L'appli Vinted, qui permet de vendre et d'acheter des vêtements et accessoires d'occasion, compte par exemple 23 millions de membres actifs en France. Beaucoup s'interrogent : faut-il, oui ou non, renseigner ses gains Vinted auprès de l'administration fiscale ?

Les revendeurs particuliers ne sont pas tenus de déclarer l'argent gagné sur Vinted, mais dans une certaine limite seulement. En effet, si vous avez effectué trente ventes ou plus dans l'année, ou si votre activité sur la plateforme a généré plus de 2 000 euros sur une année civile, il faudra déclarer vos bénéfices.

Pour ce faire, le marché en ligne vous demandera de remplir un rapport DAC7, qui leur permet d'envoyer vos informations directement aux autorités fiscales. Les utilisateurs de Vinted peuvent être rassurés : la plateforme les contactera s'ils atteignent ces seuils.

Ces niches fiscales oubliées dont le gouvernement pourrait se débarrasserPar ailleurs, dépasser ces paliers ne signifie pas forcément payer des impôts – la vente d'objets personnels n'étant,