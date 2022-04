Impôt sur le revenu: début de la campagne de déclaration 2022

Les ménages français peuvent commencer à partir de ce jeudi à déclarer, pour la quasi-totalité d'entre eux en ligne, leurs revenus de 2021, avec quelques nouveautés comme la revalorisation du barème kilométrique décidée face à la hausse des prix des carburants.

Les ménages qui ne peuvent pas faire de déclaration en ligne et remplissent donc encore une déclaration papier auront jusqu'au 19 mai à minuit pour la renvoyer. Pour ceux qui déclarent leurs revenus en ligne, la date limite s'échelonne du 24 mai au 8 juin, en fonction de leur département de résidence.

Les avis d'impôt seront envoyés entre le 25 juillet et le 5 août aux contribuables qui déclarent leurs revenus en ligne, et entre le 29 juillet et le 31 août à ceux qui ont rempli une déclaration sur papier.

Le directeur général des Finances publiques, Jérôme Fournel, s'est réjoui jeudi que 87,3% des foyers fiscaux aient fait leur dernière déclaration d'impôts en ligne ou de manière automatique.

"En 2019, on était à des taux de déclarations par internet autour de 68%", a-t-il comparé lors d'une conférence de presse au ministère de l'Economie et des Finances.

La France comptait 23,1 millions de déclarants en ligne en 2021, soit 103.000 de plus que l'année précédente.

Quelque 11,1 millions d'usagers ont quant à eux recouru à la déclaration automatique.

Comme de coutume, certaines mesures prises durant l'année écoulée apportent quelques modifications à cette déclaration.

- Barème kilométrique -

Une des principales nouveautés concerne le barème kilométrique, qui permet aux ménages imposés de déduire comme frais professionnels une partie de leur dépenses en carburants.

Face à la flambée des prix à la pompe, le gouvernement a décidé de revaloriser de 10% ce barème, une mesure qui concerne "le coeur de la classe moyenne", selon le ministère de l'Economie.

De source gouvernementale, cela devrait concerner 4,3 millions de foyers déclarant leurs frais réels, dont 2,5 millions sont effectivement imposés.

Par ailleurs, la prime défiscalisée de pouvoir d'achat, dite prime Macron, a été prolongée en 2021. Elle est exonérée d'impôt dans la limite de 1.000 euros pour tout salarié gagnant moins de trois fois le Smic (brut), et jusqu'à 2.000 euros pour les entreprises de moins de 50 salariés ayant conclu un accord d'intéressement ou de valorisation des métiers dit de la "deuxième ligne" (c'est-à-dire les professionnels, hors soignants, qui ont continué à travailler sur site pendant les confinements).

Le gouvernement a aussi prolongé le relèvement, à 75% du montant du don, de la réduction d'impôt octroyée pour un don à une association d'aide aux plus démunis. Ce relèvement s'applique aussi aux dons aux associations cultuelles.

De nouveaux crédits d'impôt font leur apparition: celui de 30% accordé pour un premier abonnement à la presse d'information, ou encore celui de 75% (dans la limite de 300 euros) pour l'installation d'un système de recharge de véhicule électrique dans un logement.

Le taux de la réduction d'impôt pour un investissement dans des PME est porté de 18% à 25% pour les investissements réalisés du 9 mai au 31 décembre 2021.

Enfin, ces dernières années, "régulièrement, les gens qui déclaraient des enfants ne demandaient pas à obtenir les bourses scolaires auxquelles ils ont droit", a constaté jeudi Jérôme Fournel.

Pour y remédier, les usagers dont le foyer fiscal comprend un ou plusieurs enfants scolarisés au collège ou au lycée pourront vérifier, à la fin de leur déclaration en ligne, leur éligibilité, grâce à un simulateur.

Enfin, la prime inflation de 100 euros perçue dès décembre 2021 par des millions de ménages n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.