Impôt de régularisation des "impayés" des plus fortunés : cela entraînerait une "crise économique très importante", estime le ministre des Comptes publics

"Ce ne serait pas un effort des plus fortunés, ce serait la mise à terre de l'économie française", a tranché David Amiel.

David Amiel à Paris, le 4 novembre 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"C'est huit fois plus que ce que François Mitterrand a mis en place en 1981". Le ministre des Comptes publics, David Amiel, a estimé vendredi 20 novembre que l'instauration d'un impôt visant à régulariser les "impayés" des ultra-riches tel que proposé par l'économiste Gabriel Zucman, était "infaisable".

"Non, je ne suis pas favorable" à cet impôt, a-t-il déclaré sur Sud Radio . Il a estimé nécessaire de "lutter contre des abus d'optimisation fiscale" et que "les plus fortunés fassent un effort" alors que la France cherche à réduire son important déficit public. "Mais là, pour le coup, ce ne serait pas un effort des plus fortunés, ce serait la mise à terre de l'économie française", a-t-il estimé.

Selon un manifeste "contre l'oligarchie internationale" co-signé par l'économiste franco-américain Gabriel Zucman et une centaine de personnalités, un tel impôt exceptionnel permettrait de régulariser les "impayés" des personnes les plus fortunées , c'est-à-dire le niveau insuffisant, selon les auteurs du manifeste, des impôts qu'elles ont acquittés.

25% sur les fortunes de plus de 100 millions

Il s'élèverait par exemple à 25 % sur les fortunes de plus de 100 millions d'euros ou de dollars et rapporterait, en France, environ 250 milliards d'euros, soit autour de 8 % du produit intérieur brut (PIB).

"C'est un choc fiscal sans précédent dans l'histoire de France. C'est huit fois plus que ce que (l'ancien président socialiste) François Mitterrand a mis en place en 1981. Donc ce serait évidemment infaisable et ça conduirait évidemment à une crise économique très importante ", a jugé David Amiel.

"La taxe que propose Gabriel Zucman, elle mettrait à plat des entreprises comme Mistral par exemple . Or, moi je crois qu'aujourd'hui la priorité en France, c'est la croissance et l'emploi", a-t-il ajouté.

Selon le manifeste, l'impôt de régularisation s'ajouterait à un impôt minimum de 2 % sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, connu sous le nom de "taxe Zucman", rejetée au Parlement français.