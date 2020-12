Importante battue citoyenne pour retrouver une infirmière disparue dans le Tarn

Des volontaires participent à une battue le 23 décembre 2020 pour tenter de retrouver Delphine Jubillar, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre à Cagnac-les-Mines (Tarn). ( AFP / Fred SCHEIBER )

Un millier de volontaires venus de tout le département ont participé mercredi aux recherches de Delphine Jubillar, une mère de famille disparue le 15 décembre à Cagnac-les-Mines (Tarn), avec l'espoir de "la retrouver avant les fêtes".

Un couteau, un portable et des chaussettes ont notamment été trouvés au cours de cette battue citoyenne, selon le lieutenant-colonel Thierry Blondet, numéro deux des gendarmes du Tarn.

"On a trouvé plein de choses. Forcément, puisqu'il y avait mille personnes qui cherchaient", a-t-il relativisé, appelant à une "grande prudence" avant que ces objets soient examinés.

Au moment de sa disparition, cette femme mince aux longs cheveux bruns, qui travaillait dans une clinique d'Albi et était en instance de divorce à sa demande, était vêtue d'une doudoune blanche.

Les investigations sont menées jusqu'à présent dans le cadre d'une enquête pour "disparition inquiétante". Mais plusieurs pistes sont néanmoins explorées, dont l'hypothèse criminelle. Et une information judiciaire pourrait être ouverte très rapidement.

Les volontaires, dont le mari de l'infirmière de 33 ans disparue, étaient beaucoup plus nombreux que prévu. Ils se sont d'abord rassemblés vers 09h00 sur un terrain de sport de cette ancienne cité minière de près de 3.000 habitants avant d'être organisés en petits groupes d'une vingtaine de personnes pour fouiller les alentours.

"On espère la retrouver avant les fêtes. Pour ses enfants, pour sa famille. C'est difficile de rester dans l'incertitude", lance Christine, 55 ans, une habitante de Cagnac. Plusieurs participants, qui ne connaissaient pas la disparue, ont mis en avant leur "solidarité" à l'égard de cette mère de famille et de ses proches.

"On ne se connaît pas. On vient de tous les milieux", souligne Yves, 62 ans, qui a appris la disparition par la presse et arrive d'Albi, à une dizaine de kilomètres de Cagnac, et veut se rendre "utile".

- "Moment d'altruisme" -

"On est tous altruistes et égoïstes à la fois. Là, c'est un moment d'altruisme", ajoute-t-il, pendant qu'il marche avec des dizaines d'autres personnes vers le lieu du rendez-vous au stade du village.

Volontaires participant aux recherches le 23 décembre 2020 dans les bois de Milhars, pour tenter de retrouver Delphine Jubillar, portée disparue depuis le 15 décembre à Cagnac-les Mines (Tarn) ( AFP / Fred SCHEIBER )

"Aujourd'hui je ne travaille pas. J'ai donc pu venir. On pense aux enfants en cette période de Noël. C'est triste", note Barka, elle aussi les pieds dans la boue.

Nathalie, 50 ans, arrive de Saint-Eugène, à 60 kilomètres de Cagnac : "Depuis une semaine, partout où je passe, je regarde si je trouve quelque chose. Peut-être qu'elle a besoin d'aide. Même si six jours après...".

La géographie du lieu, vallonné et avec des bois très touffus, rend parfois les recherches difficiles.

Mardi, les gendarmes avaient passé au peigne fin les abords de la retenue de Roucarié, à une vingtaine de kilomètres de Cagnac, et plongé dans deux bassins d'eau pour tenter de retrouver des indices, voire le corps de la disparue.

Lundi, le procureur d'Albi avait indiqué qu'"aucune hypothèse" n'était "privilégiée" pour expliquer cette disparition soudaine.

L'infirmière de 33 ans "serait partie seule à pied dans la nuit de mardi" 15 décembre et "c'est au petit matin que le mari se serait aperçu que sa femme n'était plus au domicile et a signalé la disparition", avait précisé Alain Berthomieu.

Une seconde battue citoyenne a débuté à 14h00.

dmc/cpy/dch