Impeachment : victoire de Trump par K.-O.

Acquittal (Acquittement). Après « impeachment », c'est le mot qui devrait faire fureur à Washington ces prochains jours. Donald Trump vient d'être blanchi par le Sénat qui le jugeait pour « abus de pouvoir et obstruction des travaux du Congrès ». Deux chefs d'accusation qui avaient été retenus par la Chambre des représentants, à majorité démocrate, mais qui n'ont pas convaincu les sénateurs. L'affaire ukrainienne devrait à présent retomber : le président ne sera pas destitué avant la fin de son mandat.Si, dès le début, l'issue du procès ne faisait pas de doute ? les démocrates eux-mêmes n'y croyaient pas vraiment ? les conditions dans lesquels il s'est tenu semblent renforcer Trump et le camp républicain. Une procédure express, aucun témoin entendu et un président qui a pu tweeter librement tout le mal qu'il pensait de ce procès politique en forme de « chasse aux sorcières ». Le rythme s'est accéléré jeudi soir, quand il a été clair que les sénateurs bloqueraient l'audition de témoins potentiellement gênants pour le président. Au premier rang de ceux-ci, John Bolton l'ancien conseiller à la sécurité nationale, qui doit sortir prochainement un livre dans lequel il met en cause Trump dans l'affaire ukrainienne.Lire aussi Luc de Barochez ? Le procès de Trump pervertit la démocratieQuatre mois d'enquête et de procès viennent de prendre subitement fin sans que l'opinion publique américaine semble avoir changé...