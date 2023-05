Impatience et ferveur sur la route de la procession du couronnement

Des inconditionnels de la famille royale attendent le passage du roi Charles III et de la reine consort Camilla, le jour de leur couronnement, le 6 mai 2023 à Londres ( AFP / Richard Heathcote )

Dans une marée de drapeaux britanniques, l'excitation d'assister à un morceau d'histoire monte samedi sur la route de la procession qui mènera le roi Charles du palais de Buckingham à l'abbaye de Westminster où il doit être couronné.

Caryl Hall, 55 ans, portrait du roi sur les épaules et couronne en plastique sur la tête se dit "enthousiaste" et se réjouit de l'ambiance "amicale, heureuse et patriotique".

Cependant, non loin de là, six militants anti-monarchie ont été arrêtés alors qu'ils se préparaient à manifester contre le couronnement, selon les organisateurs de la manifestation.

Treize militants du groupe écologiste Just Stop Oil ont également été arrêtés, aux abords de l'itinéraire prévu pour la procession.

Mais ces interpellations n'empêchent l'excitation de continuer de monter sur le parcours de la procession.

Des opposants à la monarchie manifestent derriière des inconditionnels de la famille royale à Trafalgar Square, le jour du couronnement du roi Charles III et de la reine consort Camilla, le 6 mai 2023 à Londres ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le roi et la reine consort Camilla quitteront le palais à 9H20 GMT en procession et Charles sera couronné à 11H00 GMT dans l'abbaye, juste avant son épouse.

Les tentes de ceux qui ont passé des nuits sur place pour s'assurer une place au premier rang ont cédé la place à un autre équipement: désormais le fauteuil de camping est roi.

- "Moment d'histoire" -

Quelque rangs derrière, Caryl Hall a quant à elle opté pour un tabouret télescopique en plastique sur lequel elle s'est juchée, des heures avant le passage de la procession pour ne pas manquer une miette du spectacle.

Une fan de la famille royale se fait photographier, le long de la "Procession du roi", le jour du couronnement du roi Charles III et de la reine consort Camilla, le 6 mai 2023 à Londres ( POOL / PAUL CHILDS )

Arrivée de Manchester (nord de l'Angleterre) mais originaire d'Afrique du Sud, elle est venue avec sa famille dont deux adolescents qui piquent du nez de fatigue en ce début de matinée pour assister à "ce moment d'histoire".

Derrières les barrières, l'Union Jack se porte sous toutes les formes. En drapeaux, t-shirts, chapeaux, ou même gigotant au bout de petits ressorts montés sur un serre-tête.

Steven Taylor, 61 ans, a opté pour le noeud papillon, qui vient illuminer chemise blanche et costume noir.

C'est "une occasion très spéciale", "une occasion très royale", s'enthousiasme son épouse Phyllis, portant élégante robe rose fleurie et chapeau blanc.

Pour Steven Taylor, c'est aussi l'occasion de "dire au revoir à notre précédente reine" Elizabeth II.

- Allégeance -

Au programme du couple de retraités venus de Glasgow, dont l'arrivée tardive a sévèrement tempéré l'espoir d'avoir un bon point de vue sur le spectacle, un retour à l'hôtel après la procession aller de Charles et Camilla pour regarder la cérémonie à l'abbaye de Westminster à la télévision.

Des inconditionnels de la famille royale rassemblés le long de la "Procession du roi" attendent le passage de Charles III et de la reine consort Camilla, le jour de leur couronnement, le 6 mai 2023 à Londres ( AFP / LOIC VENANCE )

Et aussi prêter, pour répondre à l'invitation polémique de l'archevêque de Canterbury, allégeance au roi.

Pour ce faire, ils ont même préparé le texte, imprimé et plastifié: "je jure que je prêterai véritable allégeance à votre majesté, et à vos héritiers et successeurs conformément à la loi. Ainsi dieu me soit en aide".

Venue de la région de Manchester, Alison Marschall, 40 ans, a opté pour des sièges de camping installées au pied de marche en retrait du Mall, côté Trafalgar Square. "Un bon endroit", dit-elle, assise en rang d'oignon avec ses enfants et leurs cousins, tous sont vêtus aux couleurs de l'Union Jack.

"Fatigué mais heureux", son fils Ben, opine du chef quand sa mère explique l'importance pour eux d'être ici, quand certains de ses camarades ne "s'intéressent pas" à l'événement.

La petite troupe prévoit de se ruer sur le Mall dès qu'il sera ouvert dans l'espoir que la parade aérienne ait bien lieu, et une visite dimanche à la Tour de Londres pour admirer les joyaux de la couronne.

Lorsque la cérémonie sera terminée, Charles III sera le 40e souverain à avoir été couronné à Westminster, lors d'une cérémonie religieuse au rituel millénaire, mais que le souverain a voulu quelque peu adapter pour la faire ressembler davantage au Royaume-Uni d'aujourd'hui, avec plus de diversité.