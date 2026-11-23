Impasse budgétaire en Belgique: le Premier ministre se donne jusqu'à la fin de l'année

Le Premier ministre belge Bart De Wewer le 19 novembre à Berlin ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le Premier ministre belge Bart De Wever s'est donné lundi jusqu'à la fin de l'année pour trouver un accord sur le budget au sein de sa coalition, faute de quoi il jettera l'éponge.

Cette annonce, en forme d'ultimatum à ses partenaires du gouvernement, a été faite après une nouvelle rencontre avec le roi des Belges, au moment où des dizaines de milliers de personnes manifestaient à Bruxelles pour dénoncer l'austérité.

Le roi Philippe a décidé de laisser Bart De Wever poursuivre ces difficiles tractations budgétaires, dans l'impasse depuis des semaines.

"Tout en regrettant l'absence de progrès significatifs", il "a encouragé le Premier ministre à persévérer afin de parvenir à un accord dans les meilleurs délais", a indiqué le Palais royal.

Le roi "appelle une nouvelle fois l'ensemble des parties concernées à prendre leurs responsabilités et à faire prévaloir l'intérêt général, afin d'éviter une crise prolongée", a-t-il ajouté.

C'est la troisième fois que le conservateur flamand se rendait auprès du roi, après lui avoir proposé sa démission le 2 novembre.

Le Premier ministre a encore tenté de trouver un accord lundi matin en réunissant son gouvernement en comité restreint. Mais la réunion s'est une nouvelle fois terminée sur un constat d'échec.

M. De Wever plaide pour un effort budgétaire massif de 10 milliards d'euros d'ici à 2029 pour réduire le déficit belge qui dépasse les 5% du PIB. Il préconise des baisses substantielles dans les dépenses publiques, ce à quoi les socialistes flamands (Vooruit) s'opposent.

"L'équilibre qui y est prévu n'est en effet pas accepté par un partenaire de la coalition", ont confirmé les services du Premier ministre dans un communiqué.

Effort budgétaire massif

Les tensions se sont accumulées au sein de la coalition, et le roi Philippe a également insisté "sur l'importance de privilégier le dialogue et le travail de fond, dans la discrétion et le respect mutuel", selon le Palais royal.

La crise est aussi dans la rue, avec des manifestants contre la vie chère et des mobilisations sociales. Presque tous les vols devaient être annulés dans le pays lundi, le gestionnaire du contrôle aérien ayant annoncé que son personnel participerait à la grève.

Les transports publics, les écoles et plusieurs autres services publics étaient eux aussi perturbés.

Des manifestants protestant contre la vie chère essuient des tirs de gaz lacrymogène de la police le 23 novembre 2026 à Bruxelles ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Le Premier ministre va à nouveau convoquer les présidents des partis de la majorité "afin d'examiner si, et de quelle manière, ils sont disposés à parvenir à une solution", selon le communiqué de son cabinet.

"À défaut d'un accord budgétaire", avant le 31 décembre, "le gouvernement ne pourra de facto plus gouverner, ce qui entraînera la fin de son existence", ajoute ce texte.

Bart De Wever dirige depuis février 2025 une coalition de cinq partis ancrée au centre-droit (N-VA, MR, Les Engagés, CD&V et Vooruit).

Une série de manifestations et journées de mobilisation ont eu lieu ces derniers mois pour contester les coupes budgétaires.

A l'appel des syndicats, plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont défilé lundi matin, sous le soleil et dans le calme, dans le centre de la capitale belge.

En fin de cortège, la police a toutefois fait usage de gaz lacrymogène pour disperser certains manifestants, et du mobilier urbain a été incendié, a constaté l'AFP.

"Pas touche à notre pouvoir d'achat", "les loyers dévorent nos salaires", pouvait-on lire sur quelques unes des banderoles déployées par les manifestants.