Impact France veut moduler l'impôt sur les sociétés selon l'affectation des bénéfices

Le mouvement d'entrepreneurs Impact France souhaite voir moduler le taux unique de 25% de l'impôt sur les sociétés (IS), estimant que taxer à 20% les bénéfices réinvestis dans l'entreprise ou distribués aux salariés et à 30% ceux allant aux actionnaires, serait "un symbole fort".

Cette proposition fait partie des amendements au projet de loi de finances (PLF) pour 2024, proposés par le mouvement qui réunit 15.000 dirigeants engagés à améliorer l'impact social et écologique de leur entreprise.

Impact France observe que près de la moitié des 152 milliards d'euros de bénéfices réalisés en 2022 par les entreprises du CAC 40 sont allés aux actionnaires et aux rachats d'actions plutôt qu'à l'entreprise et aux salariés.

Dans un premier temps, la modulation proposée "serait à somme nulle, car on ne modifierait ni le montant total d'IS collecté, ni son taux moyen à 25%", a assuré mardi devant la presse Pascal Demurger, directeur général de la Maif et coprésident d'Impact France.

Le mouvement, qui enchaîne les rendez-vous avec le gouvernement avant la discussion du PLF à partir du 17 octobre, souhaite "une plus grande utilisation de la fiscalité comportementale" vis-à-vis des entreprises.

M. Demurger a reconnu s'attendre à une "réticence" du gouvernement sur cette mesure. Mais il a "bon espoir" de convaincre sur une autre proposition, elle aussi neutre budgétairement.

Comme le gouvernement va supprimer la CVAE, un impôt de production, en quatre tranches d'un milliard d'euros d'ici à 2027, Impact France propose de réserver le premier milliard de baisse, l'an prochain, aux seules entreprises respectant l'obligation de publier un BEGES (bilan des émission de gaz à effet de serre) et une trajectoire de baisse des émissions.

Seules en bénéficieraient donc les entreprises de moins de 500 salariés, qui ne sont pas soumises à cette publication, et les 43% d'entreprises de plus de 500 salariés qui s'y conforment. Les autres n'y auraient pas droit.

Pour M. Demurger, ces propositions "faciles à mettre en oeuvre, ne sont pas +le grand soir+, plutôt des petits pas dans la bonne direction, avec de vraies ruptures symboliques".

Impact France propose aussi de subordonner l'octroi du Crédit d'impôt Recherche (CIR) et des aides de Bpifrance aux entreprises de plus de 500 salariés publiant leur BEGES et leur trajectoire.