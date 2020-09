Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imola 2020 : Julian Alaphilippe succède à Laurent Brochard Reuters • 27/09/2020 à 17:02









Imola 2020 : Julian Alaphilippe succède à Laurent Brochard par Florian Burgaud (iDalgo) Il l'a fait ! Après plusieurs tentatives infructueuses, le cycliste français Julian Alaphilippe est devenu champion du monde de course en ligne ce dimanche après-midi sur le circuit automobile Enzo et Dino Ferrari d'Imola, en Italie. Dans l'ultime montée dont le sommet était placé à 11 kilomètres de l'arrivée, le puncheur de la Deceuninck-Quick Step vainqueur d'étape sur le Tour de France il y a quelques semaines, s'est détaché du groupe des favoris. Dans la descente, son avance a oscillé encore les 10 et 15 secondes mais, jamais, Wout Van Aert, Marc Hirschi, Michal Kwiatkowski ou Primoz Roglic n'ont été en mesure de reprendre Julian Alaphilippe, premier Français à enfiler le maillot irisé depuis Laurent Brochard, sacré en 1997 à Saint-Sébastien, en Espagne. Dès mercredi, il aura l'occasion de l'étrenner sur la Flèche Wallonne, course dont il est le roi depuis maintenant deux saisons.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.