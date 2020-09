Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imola 2020 : Anna van der Breggen enfin championne du monde du chrono Reuters • 24/09/2020 à 17:04









Imola 2020 : Anna van der Breggen enfin championne du monde du chrono par Florian Burgaud (iDalgo) Reine du monde sur la course en ligne en 2018, la Néerlandaise Anna van der Breggen, également championne olympique 2016 et triple vainqueure du très prestigieux Giro Rosa en 2015, 2017 et 2020, n'avait encore jamais remporté la médaille d'or aux Mondiaux de contre-la-montre. Après trois breloques argentées consécutives, elle a enfin vaincu le signe indien sur les 32 kilomètres proposés autour d'Imola et du circuit Dino et Enzo Ferrari. Après 40 minutes et 20 secondes d'effort, elle devance la Suissesse Marlen Reusser de 16 secondes et sa compatriote Ellen van Dijk de 31 secondes. Audrey Cordon-Rageot, impressionnante sur la deuxième partie de la course, termine onzième (+ 1 min 54 sec) et Juliette Labous 17e (+ 2 min 30 sec). L'Américaine Chloe Tygert, tenante du titre, avait pris le meilleur départ mais a été victime d'une impressionnante chute, laissant la victoire à Anna van der Breggen. Ce vendredi, le contre-la-montre masculin sera organisé à Imola avec Rémi Cavagna comme principale chance tricolore.

