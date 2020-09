Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imola 2020 : Anna van der Breggen double la mise Reuters • 26/09/2020 à 17:24









Imola 2020 : Anna van der Breggen double la mise par Florian Burgaud (iDalgo) Sacrée championne du monde du chrono pour la première fois de sa carrière il y a deux jours, la Néerlandais Anna van der Breggen a doublé la mise ce samedi après-midi en remportant la course en ligne sur l'autodrome Dino et Enzo Ferrari d'Imola. En solitaire, la triple lauréate du Giro Rosa et championne olympique 2016 devance sa compatriote Annemiek van Vleuten et l'Italienne Elisa Longo Borghini de 1 minute et 20 secondes. La championne de France Audrey Cordon-Ragot termine treizième à plus de trois minutes dans un groupe se jouant la neuvième place. Ce dimanche, la course en ligne masculine sera organisée autour d'Imola avec, en jeu, le prestigieux maillot irisé.

