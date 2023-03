Immobilier : pourquoi les prix devraient continuer à baisser

Les prix de l'immobilier continue de baisser sur tout le territoire. (© Freepix)

Après sept années de hausse continue, l'inversion de tendance est perceptible, notamment dans les grandes villes, même si le recul des prix des logements anciens reste limité pour le moment.

Selon les notaires, un renversement de tendance est perceptible depuis quelques mois dans l'immobilier ancien, et devrait se prolonger.

«À Paris et en Île-de-France, les prix des appartements baissent», indique Elodie Frémont, notaire à Paris, et présidente de la Commission statistiques immobilières des notaires du Grand Paris. Les prix des logements anciens en Île-de-France se sont en effet repliés au quatrième trimestre 2022 à hauteur de -0,4 %, après une progression de +0,5 % aux deux trimestres précédents. Malgré ce recul récent, les prix restent en légère hausse sur un an.

Baisse confirmée à Paris

À Paris, les prix des appartements baissent de 0,7 % au quatrième trimestre 2022, après avoir été quasi stables les deux trimestres précédents. Sur un an, les prix des appartements parisiens sont en baisse (-1%) selon les notaires.

«Le marché de la maison, le plus dynamique pendant la crise sanitaire, connaît une baisse des ventes de 9% en 2022 en Ile-de-France et un ralentissement de la hausse des prix», précisent les notaires du Grand Paris. Les trois derniers trimestres de 2022 ont été marqués par un recul de l'activité, comparé à l'exceptionnelle année 2021. "Avec des prix encore très élevés et une baisse de la solvabilité des ménages, la maison n'a plus autant le vent en poupe", remarque Elodie Frémont.

La hausse annuelle du prix des maisons continue de se