Immobilier : Montigny-le-Bretonneux reste abordable

Avec ses entreprises d'envergure internationale, la ville attire sur son sol une population de jeunes cadres en quête de prix doux pour se loger dans les Yvelines.

C'est une commune aux multiples visages. A la fois verte et moderne, Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) n'oublie pas de faire une place, dans son urbanisme, à ses origines rurales. La ville appartient à la communauté d'agglomérations de Saint-Quentin-en-Yvelines depuis les années 1970. Une aubaine, pour celle qui n'était alors qu'un petit village de la région parisienne.

Depuis, Montigny accueille les sièges sociaux de grandes entreprises internationales (McDonald's France, BMW, Mercedes, Nissan Europe, Europcar...) et voit passer chaque jour quelque 140 000 salariés. Outre son bassin d'emploi survitaminé, l'agglomération jouit d'une excellente connexion avec Paris.

En vingt minutes, il est possible par le RER C ou les lignes transiliennes de rejoindre la gare Montparnasse, celle des Invalides ou encore La Défense. De nombreuses lignes de bus relient la ville aux autres communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, et les autoroutes A12, A13 et A86 permettent aux automobilistes de rejoindre aussi bien Paris que l'aéroport d'Orly.

Des prix abordables pour le département

Montigny-le-Bretonneux est également une ville jeune. Les moins de 30 ans représentent 38,9 % des habitants et 7,4 % de la population est étudiante. « Montigny-le-Bretonneux est une ville "campus" : beaucoup de jeunes sont inscrits à université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, qui compte notamment des facultés de médecine, de droit et de sciences sociales et humaines », souligne Michel Platero, président de la Fnaim du Grand Paris. C'est que la ville est particulièrement abordable sur le plan immobilier.

