Immobilier : les taux des crédits se replient pour s'établir à 1,25% en moyenne en juillet

Alors que les taux des crédits immobiliers français avaient tendance à augmenter depuis le début de la crise du coronavirus au printemps, ils tendent à se stabiliser. Ainsi, le taux moyen des crédits immobiliers a baissé en juillet, marquant un repli par rapport à juin, révèle ce mardi 4 août l'étude mensuelle de référence. Le mois dernier, les taux des crédits immobiliers accordés par le secteur concurrentiel se sont en moyenne établis à 1,25% , détaille dans un communiqué l'observatoire Crédit Logement/CSA, qui associe les principales banques françaises à un institut d'études de marché. Les banques ont d'abord "augmenté les taux des nouveaux crédits accordés afin de limiter les conséquences de la crise sur leurs équilibres financiers", rappelle l'observatoire. Mais, ces dernières semaines, elles ont "révisé à la baisse leurs barèmes (...) afin de soutenir la demande de crédits immobiliers", poursuit-il.

Mais si les taux se replient et restent ainsi proches de leurs plus bas niveaux historiques, parallèlement, les banques ont été moins enclines à prêter sur de longues durées . Ainsi, la durée moyenne des prêts octroyés a fortement baissé en juillet pour s'établir à 224 mois - un peu moins de 19 ans -, soit six mois de moins qu'en juin. "Le déplacement de la production vers des prêts de plus courte durée répond à la transformation des clientèles", commente l'observatoire. Depuis le début d'année, les banques ont en effet tendance à réduire la part des emprunteurs immobiliers les plus jeunes et les moins fortunés, soit ceux qui tendent à emprunter sur les plus longues durées. Selon l'observatoire et d'autres acteurs du marchés, c'est non seulement la conséquence de la crise mais aussi de recommandations formulées fin 2019 par les autorités financières pour restreindre légèrement les critères d'emprunt.