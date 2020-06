Immobilier : les refus de prêts augmentent

Alors que les transactions immobilières reprennent de plus belles depuis le déconfinement, la part des demandes de crédit refusées est passée de 6,6% à 9,8% entre janvier et mi-juin.

Des panneaux indiquant la mise en vente d'appartements à Paris. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

C'est une nouvelle qui inquiète les professionnels de l'immobilier . Alors que les transactions immobilières reprennent sur les chapeaux de roues depuis le début du déconfinement, la part des demandes de crédit refusées augmente. Elle est passée de 6,6% en janvier à 9,8% mi-juin, selon des chiffres publiés par le courtier Vousfinancer.com.

"Toute la chaîne de l'immobilier s'est remise en marche dès le 11 mai. A ce jour, nous avons retrouvé 90% de notre niveau d'activité par rapport à l'année dernière", a indiqué Julie Rech, directrice générale du courtier en ligne aux Echos . Mais les prêts ne suivent pas, constate-t-elle. "On est passé de 5,4 à 6,6% de taux de refus début juin. Avec une montée en gamme des profils refusés", constate-t-elle, précisant néanmoins que les banques continuent à faire les yeux doux aux couples "en CDI avec plus de 70.000 euros de revenus et 20% d'apport".

Les recommandations en matière d'emprunt immobilier trop strictes selon les professionnels du secteur

Alors que les professionnels de l'immobilier appellent depuis plusieurs mois à des aménagements des règles en matière d'emprunt immobilier, le Haut conseil de stabilité financière (HCSF) a confirmé sa recommandation du 20 décembre dernier imposant un niveau d'endettement limité à 33% des revenus disponibles de l'emprunteur et une durée de crédit maximale de 25 ans, lors de sa réunion mensuelle jeudi 18 juin.

"L'application de cette recommandation est un frein à l'octroi de crédit et pénalise tous le monde : les ménages modestes qui ne peuvent rallonger la durée de leur prêt pour compenser leurs faibles revenus, les investisseurs locatifs déjà propriétaires à crédit et même les banques prisonnières du niveau historiquement bas du taux d'usure et de ces recommandations rigides", s'inquiète Sandrine Allonier, porte-parole du courtier en ligne Vousfinancer.com, qui appelle à plus de flexibilité.