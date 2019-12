Immobilier : les atouts du déficit foncier pour les investisseurs

Comment réduire son impôt sur le revenu grâce à un bien locatif dans l'ancien ? Réaliser des travaux pour dégager un déficit foncier est une option. Mode d'emploi et conditions.

Pour qui souhaite investir dans l'immobilier locatif, les biens anciens cumulent les atouts. Ils permettent en effet d'accéder aux cœurs de villes historiques, où le neuf est rarissime, et ainsi de miser sur les quartiers où la demande locative est forte. Les prix d'achat sont par ailleurs moins élevés que pour les constructions récentes. Toutefois, à l'heure d'investir dans la pierre, beaucoup se focalisent uniquement sur le neuf, alléchés par les dispositifs de défiscalisation afférents.

C'est oublier que, dans l'ancien aussi, il est possible de se constituer un patrimoine tout en profitant d'un coup de pouce fiscal... Notamment grâce au « déficit foncier », mécanisme grâce auquel un propriétaire, dont le bien immobilier coûte plus qu'il ne rapporte, peut diminuer son impôt. « Rarement optimisé par les particuliers, ce dispositif permet de doper la rentabilité d'un investissement », note Christophe Chaillet, directeur de l'ingénierie patrimoniale chez HSBC France.

Pour profiter du déficit foncier, vous devez acheter un logement ancien, y effectuer des travaux et le louer, ensuite, avec un bail nu (location non meublée) classique. Autre condition : opter pour le régime d'imposition du foncier réel, qui permet, chaque année, de déduire des loyers encaissés toutes les charges liées au bien - les travaux, donc, mais aussi les intérêts d'emprunt, si vous avez investi à crédit, les frais d'assurance, les honoraires de gestion, etc.

Attention, les travaux doivent être réalisés par un professionnel et seules les dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration sont éligibles au mécanisme du déficit foncier. « La jurisprudence est très claire : les bailleurs ne peuvent pas déduire des travaux de reconstruction ou d'agrandissement », alerte M. Chaillet.

