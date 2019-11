Immobilier : le "nouveau droit de propriété" sur les rails

La loi "Lagleize" prévoit notamment de dissocier le foncier du bâti, faisant qu'un particulier pourrait ainsi être propriétaire des murs de son logement mais pas du terrain sur lequel il est construit.

La loi Lagleize a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale (illustration) ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Selon son rapporteur, l'objectif est "redonner du souffle au budget des Français" : la loi portée par l'élu de Haute-Garonne Jean-Luc Lagleize, qui vise à réduire le coût du foncier, a été adoptée par l'Assemblée nationale ce jeudi 28 novembre. L'innovation majeure du texte, qui vise à généraliser un "nouveau droit de propriété" en permettant de posséder les murs mais pas le terrain, doit désormais être précisée par des ordonnances à l'initiative du gouvernement.

Le texte a été voté en première lecture par 80 voix et 10 abstentions dans le cadre d'une journée consacrée aux propositions MoDem. Le ministre du Logement Julien Denormandie a salué un texte "extrêmement important" fruit d'une "co-construction", la proposition reprenant une partie des propositions du député centriste dans un rapport remis au Premier ministre.

LE "NOUVEAU DROIT DE PROPRIETE" DANS LES MAINS DU GOUVERNEMENT

Une des dispositions les plus innovantes consiste à généraliser à l'ensemble des logements un "troisième droit de propriété" en plus de la propriété classique foncière, et celle par démembrement (nue-propriété et usufruit) en dissociant le bâti du foncier. Un particulier pourrait ainsi être propriétaire des murs de son logement mais pas du terrain sur lequel il est bâti.

La mesure a été renvoyée à des ordonnances à l'initiative du gouvernement et avec l'aval du rapporteur, ce qu'ont déploré plusieurs élus d'opposition. Le ministre du Logement s'est dit "profondément convaincu", de la pertinence du dispositif mais a estimé qu'il fallait qu'il soit bien sécurisé s'engageant à avancer de manière "la plus rapide possible".

Ce dispositif existe déjà pour les ménages modestes par l'intermédiaire des organismes de foncier solidaire (OFS) et l'idée est de permettre de l'élargir à tous les logements via des offices foncier libre (OFL). Dans un communiqué, le ministre souligne que "ce dispositif a su convaincre les collectivités, avec une vingtaine d'OFS créées en 2 ans" (y compris à Paris) et "plus de 8.400 logements" programmés, ajoutant que "fort de son succès son principe sera élargi prochainement" grâce à ces structures.