Immobilier : la hausse des prix continue à Paris et en proche banlieue

Seuls les XIXème et XXème arrondissements pointent encore sous 9.000 euros le mètre carré en moyenne. (© DR)

10.080 euros le m2 à Paris au troisième trimestre 2019, 10.300 euros prévus pour janvier 2020. Les mois passent et les prix de l'immobilier progressent toujours dans la capitale, tandis que le nombre de ventes reste stable. En banlieue proche, la hausse est aussi marquée. Elle est plus modérée en grande couronne.

Le marché immobilier parisien n'en finit pas de battre des records. Les prix ont augmenté de 6,1% sur douze mois (3e trimestre 2019-3e trimestre 2018) et la hausse n'est pas finie.

Les Notaires du Grand Paris dans leurs projections annoncent un prix de 10.300 euros en janvier 2020 et une hausse de 7%. Si vous envisagez d'acheter c'est dans l'Est parisien que les prix restent encore sous la barre des 9.000 euros (XXe et XIXe arrondissements), mais pour combien de temps, car le nombre de biens mis en vente ne progresse pas, tandis que la demande ne faiblit pas.

Passé le périphérique, les prix sont divisés par deux

Ces arrondissements attirent les jeunes. «Ils achètent de plus en plus jeunes, la pierre rassure par rapport aux autres placements» constate Elodie Frémont, notaire à Paris. Les arrondissements les plus chers sont ceux du centre historique de la capitale. Les prix dans les sept premiers arrondissements varient de 11.250 euros le m2 dans le IIe arrondissements jusqu'à 14.180 euros dans le VIe.

La demande étrangère ainsi que les Français d'Angleterre alimentent ce marché haut de gamme. «Paris est un marché de pénurie, alors qu'il y a 10% de logements vacants. En réduisant le calcul des plus-values à 15 ans, on libèrerait le marché» suggère Maître Thierry Delessale, notaire à Paris

Il faut passer le périphérique pour acheter deux fois moins cher 6.040