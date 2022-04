Immobilier de bureau: la demande revient à la normale au 1T

L'immobilier de bureau en Île-de-France revient à des niveaux comparables à l'avant-pandémie, selon les statistiques de référence du groupement Immostat publiées vendredi.

La demande placée, c'est à dire la surface totale de locaux où un nouvel occupant s'est installé, s'établit à 503.900 mètres carrés au premier trimestre.

C'est 40% de plus qu'au premier trimestre 2021, et dans la moyenne des dix dernières années.

Immostat, qui rassemble quatre acteurs majeurs du secteur, BNP Paribas Real Estate, CBRE, JLL et Cushman & Wakefield, ne donne que les chiffres pour l'Île-de-France, qui concentre l'essentiel du marché.

"Le marché a continué sur une dynamique qui avait pris corps au second semestre 2021 et a continué de bénéficier de conditions économiques qui étaient tout à fait favorables jusqu'à relativement récemment", commente pour l'AFP Virginie Houzé, directrice études et recherches chez JLL.

Fait insolite, les loyers moyens des bureaux de seconde main (416 euros annuels par mètre carré) dépassent légèrement ceux des locaux neufs ou restructurés.

"Dans les loyers de seconde main, (...) vous pouvez avoir des immeubles de très bonne qualité, avec des loyers très élevés, qui vont tirer la moyenne vers le haut", notamment dans Paris intra-muros, explique Virginie Houzé.

L'immobilier logistique (entrepôts), en pleine santé depuis plusieurs années, continue sa croissance rapide avec une demande placée en hausse de 31% pour les sites de plus de 10.000 mètres carrés.