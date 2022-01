Immobilier de bureau: en 2021, plus d'installations, moins d'investissements

Les installations d'entreprises dans des locaux sont reparties à la hausse en 2021 selon les chiffres du groupement Immostat dévoilés vendredi, mais les investissements dans l'immobilier de bureaux ont poursuivi leur chute dans le même temps.

La demande placée, c'est-à-dire la surface totale de locaux où un nouvel occupant s'est installé, s'établit à 1,85 million de mètres carrés en Ile-de-France, qui concentre l'essentiel du marché, soit une hausse de 32% par rapport à 2020.

C'est cependant toujours moins qu'en 2019, avant la crise sanitaire quand ce chiffre dépassait les 2,3 millions.

Immostat, qui regroupe BNP Paribas Real Estate, CBRE, JLL et Cushman & Wakefield, ne donne pas le chiffre pour la France entière.

A la mi-2021, avec l'ouverture de la vaccination anti-Covid à la population adulte, "les entreprises ont ressorti les projets immobiliers qu'elles avaient mis au frigo en se disant qu'on pourrait reprendre une activité normale", commente auprès de l'AFP Virginie Houzé, directrice études et recherches chez JLL.

La taille moyenne des transactions a cependant baissé de 20%, relève-t-elle, avec un net recul des installations dans des bureaux de plus de 5.000 mètres carrés.

L'investissement est quant à lui toujours en retrait par rapport à 2020, avec un montant de 24,9 milliards d'euros pour la France entière (-8%) et de 14,7 milliards pour l'Ile-de-France (-25%).

"L'année 2020 sur le marché locatif a été dure à cause de la crise et ça génère normalement des incertitudes", note Virginie Houzé, citant des négociations plus longues sur les prix et un report de certains investisseurs vers le marché résidentiel.

Les transactions hors Ile-de-France passent à 40% du total contre environ 25% habituellement, portées par l'activité dans le secteur logistique, explique-t-elle.

