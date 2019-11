Immobile, ça bouge pas

Auteur de sa quinzième réalisation en championnat face à Sassuolo ce dimanche (1-2), Ciro Immobile a d'ores et déjà égalé son total de l'an passé après seulement treize journées. Un début de championnat canon qui tombe à pic pour l'actuel meilleur buteur de Serie A, en cette saison qui mène à l'Euro 2020.

Main dans la main avec Tommaso Rocchi

Ce dimanche 24 Novembre, sur la pelouse de Sassuolo, Ciro Immobile a marqué. Tout sauf une surprise pour le meilleur buteur du championnat, dont l'ouverture du score a participé à offrir une précieuse victoire à sa Lazio en Émilie-Romagne. Elle a aussi permis à la Lazio d'enchaîner un cinquième succès de rang en championnat, de consolider une belle troisième place au classement, mais aussi d'effacer un vieux record de 1936 en permettant à la Lazio de marquer par deux fois durant huit rencontres consécutives. Une réalisation, qui porte le total personnel de Ciro Immobile à quinze buts après treize journées, soit déjà autant que sur l'ensemble de la saison dernière en championnat. Immobile est lancé, et pour le moment, seules la Roma et l'Inter ont su trouver la clef pour l'empêcher de marquer.Derrière ces statistiques affolantes - où il ne faut pas non plus oublier les cinq passes décisives en Serie A ou encore les deux pions inscrits en Ligue Europa -, il y a aussi ces records personnels qui tombent un à un depuis le mois d'août. Face au Milan, début novembre, son coup de tête victorieux lui avait déjà permis d'inscrire son centième pion, toutes compétitions confondues, avec la tunique romaine sur le dos. De quoi permettre à "" de justifier les louanges que lui avait dressé son coach, Simone Inzaghi, en conférence de presse avant ce déplacement à San Siro :