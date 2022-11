Immigration: pour Berger (CFDT), il faut "régulariser les travailleurs"

Pas convaincu par le projet de titre de séjour "métier en tension" pour les immigrés, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a jugé lundi "absolument indispensable de régulariser les travailleurs" sans papiers déjà présents en France.

"Il faut de façon assez automatique régulariser les travailleurs qui sont aujourd'hui en emploi", a déclaré M. Berger sur France 2, faisant valoir que ces salariés "contribuent au financement de notre Sécurité sociale (et) de notre action publique à travers la fiscalité".

Le projet de titre de séjour "métier en tension", présenté début novembre par le gouvernement, reprend une idée qui "n'a jamais totalement fonctionné", a estimé le patron de la CFDT, qui "pense qu'il est absolument indispensable de régulariser les travailleurs qui font fonctionner ce pays (...) et qui sont malheureusement en situation irrégulière".

Ce type de décision ne doit pas "reposer uniquement sur les patrons, qui ne jouent pas forcément le jeu", a-t-il souligné, réclamant "une approche qui soit pas simplement utilitariste économiquement, mais qui soit aussi reconnaissante socialement à l'égard de ces travailleurs".

M. Berger a par ailleurs affirmé que "la France s'est honorée" d'accueillir à Toulon le navire Ocean Viking, qui a débarqué vendredi 230 migrants secourus en Méditerranée.

"Il fallait le faire d'un point de vue humanitaire, maintenant il faut des politiques européennes coordonnées sur la question migratoire", a-t-il ajouté, dénonçant les polémiques sur ce sujet.

"On entend des choses horribles de la part de partis d'extrême droite, et parfois pas que des extrêmes, sur le fait qu'on accueille 230 personnes qui étaient en train de souffrir horriblement sur un navire. On est train de faire comme si c'était une submersion qui était en train d'arriver, c'est pas vrai", a-t-il déploré.