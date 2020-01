Immigration : les demandes d'asile toujours en hausse en 2019

Les demandes d'asile ont continué d'augmenter en 2019. Une hausse de 7,3 % a été observée l'an dernier, avec 132 614 dossiers déposés à l'agence chargée d'attribuer le statut de réfugié, selon les chiffres de l'immigration publiés mardi par le ministère de l'Intérieur.Après une hausse de 22 % en 2018, les demandes enregistrées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ont enregistré une progression moins forte l'an dernier. Elles ont atteint leur niveau le plus élevé depuis la crise migratoire de 2015, lorsque la France n'enregistrait que 80 000 demandes. LIRE AUSSI > Immigration : plus d'expulsions et moins de régularisations en 2015 « Un pays de rebond »Si cette demande augmente alors que les « flux irréguliers entrant en Europe ont beaucoup baissé », c'est « en raison des mouvements secondaires » qui font de la France un « pays de rebond » pour des personnes ayant cherché asile dans un autre pays dans un premier temps, indique la place Beauvau.Les principaux pays d'origine des demandeurs d'asile en 2019 restaient, comme l'année précédente, l'Afghanistan (9 163 demandes) et la Guinée (6 027). En troisième et quatrième positions, la Géorgie (5 780) et l'Albanie (5 599), deux pays dits « sûrs », continuent de représenter une « anomalie », relève l'Intérieur.« On est le premier pays en Europe de destination des demandeurs d'asile multiples. Et en 2019, on devrait encore être le premier pays d'Europe pour les demandes d'asile issues de ces deux nationalités, qui se caractérisent par un taux de protection faible », poursuit-on au ministère. LIRE AUSSI > La France désormais « premier pays » d'Europe pour les demandes d'asileHausse de 19 % des expulsionsAux 132 614 dossiers déposés, comprenant les mineurs accompagnants et les réexamens, il convient d'ajouter les 39 630 personnes ayant déposé une demande d'asile en ...