Immigration : le Medef veut simplifier le recrutement de travailleurs étrangers

Aujourd'hui, les entrepreneurs doivent réaliser toutes les démarches seuls, déplore le patron des patrons.

Geoffroy Roux de Bézieux à Paris, le 5 septembre 2019. ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Il faut que "l'octroi de titres de travail" aux étrangers soit plus facile, plus simple", a estimé mercredi 6 novembre le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux. Il prône plus de transparence et de planification dans l'immigration professionnelle.

Il faut rendre "l'octroi de titres de travail plus facile, plus simple", a-t-il expliqué, citant les procédures difficiles que doivent effectuer les entreprises pour recruter une personne étrangère. "Quelle est la situation ? À peu près 30.000 personnes l'année dernière qui ont eu un titre de travail étranger pour pouvoir travailler, sauf que les entrepreneurs aujourd'hui sont obligés de se débrouiller tout seul , ils se déplacent auprès de la préfecture, de la Direccte, on leur dit oui on leur dit non sans raison, sans planification", a souligné le président du Medef.

La Direccte est la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui regroupe plusieurs administrations à l'échelle régionale.

IMPLIQUER LES BRANCHES, UNE "BONNE IDÉE"

Quant à savoir à quel niveau fixer cette immigration, le patron du Medef a estimé que la volonté du gouvernement d'impliquer les branches professionnelles était une "bonne idée".

En revanche, il s'est dit "pas très à l'aise avec une des propositions (du) gouvernement (sur le fait) que ce soit le Parlement qui décide" des objectifs. Selon lui, "l'immigration économique est un sujet assez rationnel". "Ce n'est pas parce qu'il y a 3 millions de chômeurs que les entreprises arrivent à recruter partout" , a-t-il expliqué.

Il plaide ainsi pour la constitution d'un "groupe d'experts, de gens qui connaissent le marché de l'emploi" afin de "faire fluctuer" les éventuels objectifs chiffrés en fonction des besoins concrets du marché de l'emploi.