Immigration: l'intégration par le travail progresse mais la précarité aussi, selon un rapport

Les étrangers accèdent plus facilement qu'auparavant à un emploi, mais leur insertion dans la société reste freinée par une forte précarité, selon un rapport publié jeudi conjointement par l'OCDE et l'Union européenne sur l'intégration des immigrés dans le monde.

"Des progrès considérables ont été accomplis au cours de la dernière décennie, notamment en ce qui concerne l'intégration des immigrés sur le marché du travail", ont fait valoir l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et la Commission européenne dans la première étude du genre depuis cinq ans.

Les caractéristiques de l'intégration dans les pays de l'UE (qui compte 54 millions d'immigrés) et de l'OCDE (141 millions) y sont scrutés à travers 83 indicateurs, dont l'emploi, l'éducation ou le logement.

Principale conclusion: le taux d'emploi des immigrés est en hausse de 2%, passant de 11% en 2011 à 13% en 2021. Dans l'UE, 65% occupent un emploi (61% en France), contre 69% des personnes nées dans le pays.

Les auteurs du rapport ont expliqué en partie cette progression par un niveau d'éducation plus élevé chez les nouveaux arrivants.

Ainsi, en 2020, 39% des personnes arrivées dans l'UE au cours des cinq années précédentes étaient diplômées du supérieur, un taux qui grimpe à 50% dans les pays de l'OCDE, contre respectivement 25% et 35% dix ans plus tôt.

La situation des femmes inquiète en revanche l'UE et l'OCDE, qui ont rappelé qu'elles ont dans l'ensemble un niveau d'études plus élevé mais sont seulement 57% à occuper un emploi, contre 73% des hommes et 65% des femmes nées dans le pays.

Autre sujet d'inquiétude et "préoccupation": les conditions de vie des immigrés, "beaucoup plus susceptibles d'être pauvres" et qui vivent en dessous du seuil de pauvreté dans quatre pays sur cinq.

Leur revenu est "inférieur de 80% à celui des natifs dans les pays qui comptent une grande part d'immigrés peu instruits ou originaires de pays hors UE", ont souligné les auteurs de l'étude.

Par ailleurs, plus d'un immigré sur six vit dans un logement "surpeuplé", ont-ils ajouté.