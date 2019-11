Immigration, l'éternel chiffon rouge

Editorial. Le gouvernement a présenté, mercredi 6 novembre, une série de mesures qui, une nouvelle fois, font figure de diversion aux véritables problèmes du pays et ne font pas reculer les forces politiques qui prospèrent en exploitant les préjugés.

Editorial du « Monde ». Véritable arme politique, la question de l'immigration nourrit les conversations, mais ne figure pas parmi les principales priorités des Français. En dépit du battage politico-médiatique incessant sur cette obsession de l'exécutif, le pouvoir d'achat, la santé, la protection sociale et l'environnement préoccupent davantage nos concitoyens, selon un récent sondage.

Depuis trois décennies, ce constat n'a guère changé. Cela n'a pas empêché les gouvernements, de droite comme de gauche, d'agiter ce chiffon rouge comme diversion aux véritables problèmes du pays. Le regroupement familial, la demande d'asile, les reconduites à la frontière, les modes d'acquisition ou de déchéance de la nationalité, n'ont cessé d'alimenter les mesures des pouvoirs successifs, sans jamais vraiment régler les problèmes auxquels elles étaient censées s'attaquer ni faire reculer les forces politiques qui prospèrent en exploitant les préjugés et en brandissant des boucs émissaires.

Emmanuel Macron et Edouard Philippe n'échappent malheureusement pas à la règle. En annonçant, mercredi 6 novembre, l'instauration de quotas annuels de travailleurs immigrés par professions et en entravant l'accès des demandeurs d'asile à la Sécurité sociale, le gouvernement ne modifiera que très marginalement les réalités. Des travailleurs étrangers aptes à occuper des emplois non pourvus peuvent déjà se voir délivrer des titres de séjour : 33 500 en ont bénéficié en 2018.

