Immigration : Geoffroy Roux de Bézieux favorable à l'instauration de quotas

Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, le 24 août 2021. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Interrogé sur la question de l'accueil des réfugiés afghans en France mercredi 25 août sur franceinfo , le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux s'est dit, de façon plus générale, favorable à l'instauration de quotas pour l'immigration.

L'accueil des réfugiés afghans en France est un "sujet compliqué", sur lequel "il n'y a pas de réponse binaire" et sur lequel "on ne peut pas être ni naïf ni inhumain", a-t-il estimé, citant Michel Rocard : "L'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle peut prendre sa part".

S'exprimant à titre personnel, le patron des patrons a indiqué être favorable à l'instauration de quotas pour l'immigration. "Je crois que l'on doit être capable, pour les Afghans et pour les futures crises migratoires - parce qu'il y en aura d'autres -, de donner chaque année, comme le font les Américains, un chiffre et d'essayer de faire des quotas", a-t-il déclaré. "Le mot quota a toujours une connotation négative mais en fait, c'est positif", a-t-il jugé.

Reliant la question de l'immigration au problème du recrutement rencontré par de nombreux chefs d'entreprise en France et au problème du vieillissement de la population française, considérant également que "la meilleure façon d'intégrer des gens qui viennent d'autres continents, c'est le travail", Geoffroy Roux de Bézieux a estimé que "si on sort de l'hystérie qu'on voit sur ces sujets", "on peut y arriver".

"Vous n'avez pas, à quelques exceptions près, de tension raciales ou religieuses dans l'entreprise, ce n'est pas du tout un sujet qui me remonte quand je vois mes adhérents", a-t-il argumenté, soulignant que l'entreprise était "une machine à intégrer".