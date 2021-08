Immigration : Gabriel Attal raille Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, "Monsieur Y'a qu'à et Madame Faut qu'on"

Selon le porte-parole du gouvernement, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse devraient faire preuve "d'humilité" : "les gouvernements auxquels ils ont appartenu n'ont pas fait preuve d'une grande efficacité en matière d'asile et d'immigration", a-t-il estimé.

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, le 28 juillet 2021. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Exaspéré par les attaques de l'opposition, notamment sur la question de l'immigration en pleine crise afghane, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a riposté dans Le Parisien . Dans un entretien publié mercredi 25 août, Gabriel Attal s'en est notamment pris à Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France et candidat à la présidentielle, et à Valérie Pécresse, son homologue d'Île-de-France qui est aussi une candidate potientielle de la droite pour la prochaine élection.

"Entre Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, j'ai parfois l'impression d'entendre Monsieur 'Y'a qu'à' et Madame 'Faut qu'on'. Ils cumulent 45 ans de vie politique à deux, c'est donc une expérience que je respecte bien évidemment. Mais je crois aussi à un devoir d'humilité car les gouvernements auxquels ils ont appartenu n'ont pas fait preuve d'une grande efficacité en matière d'asile et d'immigration ", a fustigé le porte-parole du gouvernement, interrogé sur la crise en Afghanistan et la question migratoire.

Xavier Bertrand a notamment accusé Emmmanuel Macron de "naïveté confondante" sur l'islamisme et estimé que "la France a manqué de leadership" après l'arrivée des talibans au pouvoir en Afghanistan. De son côté, Valérie Pécresse a plaidé pour "privilégier l'accueil des personnes déplacées" dans les pays bordant l'Afghanistan, balayant tout "accueil inconditionnel" en France.

" Les attaques des oppositions, on aurait pu les écrire mot pour mot avant même que le drame afghan n'ait lieu . D'un côté, la droite et l'extrême droite hurlent au laxisme dès le premier réfugié accueilli. De l'autre, la gauche explique quasiment qu'on pourrait accueillir 40 millions d'Afghans en France", a raillé Gabriel Attal dans Le Parisien . "De notre côté, nous avançons avec autant de méthode que possible dans un contexte extraordinairement tendu et complexe, pour protéger les Français et honorer le devoir moral de la France : protéger les personnes persécutées parce qu'elles ont aidé notre pays ou sont engagées dans la défense des libertés ou des droits des femmes. Mais humanité ne rime pas avec naïveté : avoir aidé la France n'est pas un blanc-seing", a-t-il insisté.

Plus globalement, Gabriel Attal a expliqué regretter "deux choses" au sujet de Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. "D'abord, l'absence de vraies propositions . J'entendais madame Pécresse dire qu'elle est 'deux tiers Merkel et un tiers Thatcher'. Pour l'instant, elle est surtout deux tiers sans programme et un tiers sans idées", a-t-il estimé.

"Je déplore aussi leur silence estival . Alors que s'engageait une course contre la montre entre le vaccin et le variant, que certains agitaient les peurs contre la vaccination, parfois avec des slogans honteux, où était l'union républicaine ?", a-t-il déclaré. "Cette absence sur tous les bancs - on n'a pas entendu non plus Anne Hidalgo - m'a interpellé", a-t-il insisté avant d'ajouter : "Pour moi, prétendre à la fonction présidentielle, c'est assumer ses responsabilités en toutes circonstances".

Le porte-parole du gouvernement a également appelé Valérie Pécresse à "un peu d'humilité" concernant la question de l'insécurité. "Valérie Pécresse a été la ministre du Budget qui a retiré 12.500 policiers et gendarmes de nos rues. Nous, on les réarme", a-t-il expliqué, estimant qu'il "reste du chemin à parcourir, mais que (le gouvernement) n'a pas à rougir de son bilan".