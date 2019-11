Immigration et aide médicale d'Etat : onze députés LREM s'opposent au gouvernement

Ils sont habitués à s'opposer au gouvernement sur ce thème. Onze députés LREM ont cosigné jeudi une tribune pour s'opposer aux mesures prévues par le gouvernement sur l'immigration concernant la santé et notamment l'aide médicale d'Etat (AME), plaidant pour ne pas céder « à l'urgence et à la facilité ».« Nous ne pouvons laisser croire que réduire cette aide aux dépens de la santé des plus vulnérables soulagerait notre système de solidarité nationale », plaident les signataires, qui ont transmis leur texte à l'AFP.Parmi eux figurent Martine Wonner, Jean-François Cesarini ou encore Sonia Krimi, membres du « collectif social démocrate », à l'aile gauche au sein de la majorité. Plusieurs d'entre eux s'étaient déjà abstenus lors des votes successifs de la loi asile immigration, en avril puis en juillet 2018.Restreindre l'accès aux soins pour les personnes en situation irrégulièreCette prise de parole intervient alors que l'Assemblée a entamé les débats sur le budget Santé pour 2020. Le gouvernement a prévu des amendements pour tirer les conséquences des mesures dévoilées mercredi sur l'immigration. Sur l'AME, destinée à permettre l'accès aux soins des personnes en situation irrégulière, un amendement propose notamment un délai de trois mois avant l'accès à certains soins. Certains des députés « marcheurs » auteurs de la tribune ont averti qu'ils pourraient voter contre. LIRE AUSSI > Droit d'asile, AME, flux migratoires : le vrai du faux sur l'immigration en France« L'introduction d'un délai de carence retardant l'ouverture des droits pour l'accès à la protection universelle maladie des demandeurs d'asile ou encore l'instauration d'une entente préalable visant à encadrer voire limiter l'accès à certains soins médicaux pour les personnes en situation irrégulière sont des réponses administratives à des questions de santé publique », écrivent-ils ...