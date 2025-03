Immigration: Ciotti (UDR) annonce une résolution demandant la fin des accords franco-algériens

Eric Ciotti, le 31 octobre 2024 à l'Assemblée nationale, à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Éric Ciotti, patron des députés UDR à l'Assemblée, a annoncé que son groupe inscrirait à l'ordre du jour de sa journée réservée en juin une proposition de résolution appelant le gouvernement à dénoncer les accords franco-algériens sur l'immigration, au cœur des récentes tensions entre les deux pays.

Le président du groupe allié au Rassemblement national a d'abord interrogé le Premier ministre François Bayrou lors des traditionnelles questions au gouvernement: "jusqu'à quand allez-vous accepter l'humiliation que fait subir chaque jour un peu plus l’État voyou algérien à notre pays?", appelant à "révoquer les accords" de 1968, qui donnent un statut particulier aux Algériens en France en matière de circulation, de séjour et d'emploi.

Réfutant le terme "d'État voyou", M. Bayrou lui a répondu que le gouvernement était "déterminé à réviser les accords" faute de "reprise" par Alger de certains "ressortissants algériens".

L'Algérie a rejeté lundi la liste d'une soixantaine de ses ressortissants que Paris souhaite expulser, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau ayant promis en réponse une "riposte graduée" qui inclurait, "au bout", une "remise en cause des accords de 1968".

"Si le gouvernement ne le fait pas, nous en discuterons au plus tard" le 26 juin, a promis Éric Ciotti, date à laquelle son groupe bénéficiera d'une journée dont il pourra fixer l'agenda parlementaire. "C'est très long, et j'espère que le gouvernement n'utilisera pas ce délai une fois de plus de façon dilatoire", a-t-il poursuivi devant des journalistes à l'Assemblée nationale.

La proposition de résolution que l'AFP a pu consulter - et qui ne serait pas contraignante même en cas d'adoption - dispose que les "autorités algériennes font montre d'une hostilité grandissante à l'égard de la France", "qu'aucun motif ne justifie désormais que les ressortissants algériens" bénéficient d'un régime favorable et qu'il est "nécessaire d'arrêter l'immigration de masse vers la France".

Elle appelle à dénoncer les accords de 1968 et "l'accord du 16 décembre 2013" qui permet à la nomenklatura algérienne de se rendre en France sans visa.

Une proposition de résolution demandant aux autorités françaises de dénoncer l'accord franco-algérien de 1968 avait déjà été défendue sans succès à l'Assemblée fin 2023, dans une journée réservée au groupe LR dont faisait partie à l'époque Éric Ciotti.