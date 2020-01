Immigration : cinq recommandations à retenir du rapport qui veut «ouvrir» le droit au séjour

Leur constat est sans appel : « Notre système de l'asile et de l'immigration est désormais largement mis en échec ». Un collège de « praticiens du droit des étrangers », composé de directeurs de structures d'accueil, d'enseignants et chercheurs spécialisés dans l'immigration et de représentants associatifs s'est montré vivement critique au sujet de la politique migratoire du gouvernement français, dans un rapport adressé mardi au gouvernement et révélé par Le Monde. Voici accessible en ligne le rapport complet « pour des politiques migratoires conformes à toutes les exigences de la République" https://t.co/wG06AFEcFs-- Patrick Weil (@PatrickWeil1) January 21, 2020 Les auteurs de ce rapport se disent favorables à une ouverture du droit des étrangers. L'objectif ? Permettre à un plus grand nombre de personnes d'obtenir des titres de séjour. Pour y parvenir, le rapport préconise d'élargir, pendant un temps, les critères de régularisation, de mieux accompagner les mineurs, ou encore de repenser la migration du travail, chiffres à l'appui.Élargir les critères d'attribution des titres de séjourPar rapport au reste de l'Union européenne, la France a un faible taux d'exécution des obligations de quitter le territoire (OQTF). Seulement 14 % d'entre elles aboutissent en moyenne, selon le rapport, contre 33 % dans l'UE, et 55 % en Allemagne. Mais en Allemagne, seulement 40 % des personnes en situation illégale sont appelées à quitter le territoire, contre 100 % en France.« Nous nous évertuons dans notre pays à rechercher, en vain, la reconduite, là où d'autres solutions sont plus systématiquement recherchées dans d'autres pays », explique le rapport. « Cela maintient des milliers de personnes dans des situations de non-droit. »Il faudrait donc « adapter les règles juridiques [...] afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent relever dans des délais rapides d'un titre de ...