Immigration : Christian Jacob réclame un moratoire avant une réforme en profondeur de la législation

"Il y a un lien, on le sait, entre immigration et islamisation", a abondé le chef de file des sénateurs LR, Bruno Retailleau.

Christian Jacob à Paris, le 17 novembre 2020. ( AFP / BERTRAND GUAY )

"Il faut stopper les différents flux d'immigration", le temps pour Emmanuel Macron de consulter les "familles politiques", a estimé, jeudi 19 novembre, le président de LR Christian Jacob, qui reprend ainsi une proposition de l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy.

"C'est au président de la République de prendre l'initiative, depuis trois ans c'est une catastrophe sur ce sujet" de l'immigration, a accusé Christian Jacob sur franceinfo . "Pendant trois ou six mois, le président de la République prendrait l'initiative de réunir l'ensemble des familles politiques et de dire comment on met en place" une nouvelle politique migratoire, a-t-il précisé.

L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy avait plaidé le 13 novembre sur BFMTV pour "réfléchir à la question d'un moratoire" sur l'immigration dont il faut selon lui rénover le droit "en profondeur" . Ce moratoire serait "de brève durée", mais "il faut, au moins pour un temps, stopper les différents flux d'immigration", le temps que "l'ensemble des forces politiques, autour du gouvernement, réfléchisse à la façon dont il convient d'adapter notre législation", avait estimé Nicolas Sarkozy.

Immigration, communautarisme, terrorisme

Interrogé sur le fait que la présidente du RN Marine Le Pen réclame elle aussi un moratoire, Christian Jacob a répondu: "Je me contrefiche des propositions de Marine Le Pen, moi ce qui me soucie aujourd'hui c'est qu'on a un vrai sujet sur l'immigration qui est totalement hors de contrôle". Il a répété que selon lui, "il y a un lien entre une immigration hors de contrôle qui favorise le communautarisme" et le terrorisme car "à partir du communautarisme se nourrissent des risques terroristes".

"Dire qu'il n'y a pas de lien, c'est faux, c'est mentir aux Français. Il y a un lien, il suffit de regarder les trois derniers attentats qui sont commis par des étrangers", a-t-il insisté. "Il faut accepter qu'il y ait moins d'immigration en France et donc il faut contrôler davantage, ce qui n'est absolument pas fait par ce gouvernement", a ajouté Christian Jacob.

"Il y a un lien, on le sait, entre immigration et islamisation . C'est le même sujet", a abondé le chef de file des sénateurs Bruno Retailleau sur Sud Radio .

Les Républicains ont exposé mardi leurs propositions sur l'immigration et l'islamisme en suggérant notamment de voter chaque année un "plafond" d'immigration légale. L'eurodéputée LR Nadine Morano a plaidé mercredi pour créer de nouveau un "ministère de l'Immigration" comme Nicolas Sarkozy l'avait fait en 2007.