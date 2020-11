Imbroglio Covid en Serie A, épisode 2 : quarantaines à la Lazio

Après avoir empoché trois points face à Naples sur tapis vert, la Juventus n'aura pas à se coltiner Ciro Immobile contre la Lazio. Qui devra aussi se passer de Lucas Leiva ou Thomas Strakosha, en raison d'une histoire lunaire de tests positifs et négatifs. La faute, encore, à ce satané coronavirus...

LazioJuventus le 08/11/2020 à 12:30 Serie A TIM

C'est à croire que tout est fait pour que la théorie du complot s'étende, et pour que la Juventus soit encore plus détestée. Pour qu'elle continue de gagner, aussi. Car après qu'elle l'a emporté 3-0 sur tapis vert contre Naples à la suite de l'impossibilité desde se déplacer à Turin lors de la troisième journée de Serie A, voilà que le coronavirus "avantage" une nouvelle fois le nonuple champion d'Italie en titre. Un épisode 2 dont la Botte se serait bien passée, à l'instar du premier opus.La (mauvaise) nouvelle est tombée ce samedi après-midi, comme un cheveu trop épais tombant dans une soupe qui avait déjà tourné : une heure à peine après la conférence de presse d'un Simone Inzaghi assurant que Ciro Immobile, Lucas Leiva et Thomas Strakosha feraient partie du groupe pour le choc dominical prévu à l'heure du déjeuner, les trois joueurs ont appris par l'(les autorités sanitaires de la région) qu'ils étaient immédiatement envoyés... en quarantaine. Pas de match de gala pour eux, finalement. Comme si les Romains, décevants neuvièmes du championnat et plutôt en difficulté depuis la pause confinement (9 victoires Lire la suite de l'article sur SoFoot.com