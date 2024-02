information fournie par So Foot • 13/02/2024 à 14:28

Imanol Alguacil, le réel Sociedad

Architecte d’une Real Sociedad séduisante et qui gagne enfin des titres, Imanol Alguacil est devenu malgré lui la star de l’équipe basque qui affrontera le Paris Saint-Germain mercredi.

Dans un monde où les entraîneurs naviguent de club en club sans souvent avoir le temps de s’imprégner de la culture locale, Imanol Alguacil détonne. « Je vais passer de manager à fan » , lance-t-il de son estrade en conférence de presse le 3 avril 2021, lorsque la Real Sociedad remporte son premier titre depuis 34 ans en battant l’Athletic Club en finale de la Coupe du roi (victoire 1-0). Le coach basque déchire sa veste comme un patron d’Air France et laisse apparaître un maillot bleu-blanc, avant de s’emparer de l’écharpe de la finale. « C’est pour tout Gipuzkoa, pour tous ceux qui ressentent La Real » , clame, en transe, celui qui entre alors dans le cercle très fermé des entraîneurs qui ont soulevé un trophée avec les Txuri-urdin . Ils sont trois au total, lui, John Toshack et Alberto Ormaetxea (six titres en 115 ans d’histoire.)

Entraîneur sur la réserve

Rien ne prédestinait le natif d’Orio, village de pêcheurs de 6 000 âmes dans la province de Gipuzkoa, plus petite des 50 provinces espagnoles, à une telle épopée. Lui qui avait rallié la grande ville de San Sebastián, à trente kilomètres de là, pour faire ses gammes à la Real Sociedad, entre équipe réserve et première, est resté un latéral droit de seconde zone, ni titulaire indiscutable, ni joueur de grande technique. Mais peut se targuer d’avoir marqué au Santiago Bernabeu. Après des piges à Villarreal, Cadiz, Jaen ou Burgos, il raccroche les crampons pour se concentrer sur ce qu’il préfère : faire grandir des jeunes.…

Par Anna Carreau pour SOFOOT.com