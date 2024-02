Imagerie d'Epinal: le procès de deux dirigeants renvoyé

Des images de l'Imagerie d'Épinal. ( AFP / FREDERICK FLORIN )

L'audience dans laquelle deux ex-associés à la tête de l'Imagerie d'Epinal (Vosges) sont poursuivis pour abus de biens sociaux aux dépens de l'entreprise patrimoniale bicentenaire a une nouvelle fois été renvoyée mardi par le tribunal correctionnel.

Christine Lorimy, actuelle dirigeante de l'Imagerie d'Epinal, est poursuivie aux côtés de son ex-associé, Pacôme Vexlard, pour des faits "d'abus des biens ou du crédit d'une société par action par un dirigeant à des fins personnelles" sur des périodes réparties entre 2014 et 2018.

Des transferts d'argent, notamment vers d'autres sociétés du groupe, auraient été réalisés à partir de fonds apportés par Hervé De Buyer, un actionnaire qui avait investi plus de 900.000 euros dans l'Imagerie.

Il avait déposé plainte en 2019, inquiet de ne pas avoir accès aux comptes.

Hervé De Buyer, aujourd'hui décédé, "avait averti que l'Imagerie était en train d'être pillée. Aujourd'hui l'Imagerie d'Epinal, le patrimoine spinalien, est malheureusement dans un état catastrophique à cause des deux prévenus", a souligné auprès de la presse Gérard Welzer, avocat de la partie civile, qui espérait que "la responsabilité pénale des délits d'abus de biens sociaux commis par ces deux personnes soient reconnus".

Ce renvoi intervient à la demande de Jean-Marc Mojica, avocat de M. Vexlard, en raison d'un document de synthèse rédigé par le parquet et qui ne figurait pas dans le dossier transmis à la défense.

"Il manquait une pièce essentielle dans le dossier transmis aux prévenus", a précisé Me Mojica. "Nous avons enfin à portée d'étude le raisonnement, la construction intellectuelle et juridique du parquet" pour "modifier ou adapter" la défense de M. Vexlard.

L'avocat de Mme Lorimy, Alexis Gublin, a lui dit "déplorer" ce renvoi.

Quant à la partie civile, Me Welzer a regretté que l'audience soit "encore une fois" renvoyée, comme en mai dernier.

"Il y a urgence à ce que cette affaire soit jugée", a-t-il insisté, "puisqu'une des deux personnes, qui est en conflit avec la mairie d'Epinal, va essayer de reprendre les murs de l'Imagerie".

D'ici au 3 septembre, date de renvoi de l'audience, la société dirigée par Mme Lorimy pourrait racheter les murs de l'Imagerie d'Epinal.

Les conseils de Pacôme Vexlard et de Christine Lorimy avaient tous deux indiqué qu'ils comptaient plaider la relaxe de leur client.

L'entreprise, fondée en 1796, est riche d'une collection de 1.344 bois gravés, d'un important fonds iconographique de plusieurs centaines de milliers d'images et plus de 6.000 pierres lithographiques des XIXe et XXe siècles.