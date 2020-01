«Ils vont nous contaminer» : quand le coronavirus ravive la stigmatisation des Asiatiques en France

Des regards en coin, des réflexions désobligeantes, un refus de serrer une main ou de faire la bise, parfois même des gestes de recul dans la rue ou dans les transports en commun... L'épidémie de coronavirus 2019-NCov, dont l'épicentre se situe dans la ville de Wuhan, en Chine, a réveillé depuis quelques jours une parole décomplexée qui réactive des stéréotypes racistes anti-asiatiques dans l'Hexagone.Sous le hashtag #JeNeSuisPasUnVirus, lancé lundi sur Twitter, ils sont nombreux à témoigner d'une résurgence des discriminations liées à leur appartenance supposée à la communauté asiatique, pointant un problème profondément ancré en France. Un effet collatéral navrant de cette épidémie qui a fait plus de 100 morts et touche une quinzaine de pays, alors que seules trois contaminations ont été recensées en France.« Comment appelle-t-on les patients du coronavirus ? Les Chinois, non ? »« Lundi, j'étais dans un bus pour rentrer chez moi et un groupe de filles s'est moqué de moi, en pensant que je ne comprenais pas le français », relate auprès du Parisien Huyen Trân, étudiante vietnamienne installée à Aix-en-Provence. « Je les ai entendus dire Comment appelle-t-on les patients du coronavirus ? Les Chinois, non ? Elles ont aussi fait des blagues sur la soupe de chauve-souris (suspectée à tort d'avoir directement transmis le virus à l'homme) et les morts de l'épidémie, en laissant entendre que j'allais aussi mourir », se désole l'étudiante arrivée en France l'an passé. LIRE AUSSI > Coronavirus : « Chaque épidémie révèle les stéréotypes d'une époque »Abasourdie, Huyen Trân a préféré le silence à une cinglante répartie, pour éviter de « se mettre en danger ». « Je ne suis pas Chinoise, mais cela me rend vraiment triste », lâche-t-elle aussi.C'est aussi dans un car qu'elle a pris à Paris dimanche que Shana Cheng, lycéenne de 17 ans, a fait l'objet de moqueries ...