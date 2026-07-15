Ils sont repartis gentils

Bousculés par des Espagnols même pas si souverains, les Français ont passé la demi-finale à côté de leurs pompes. Composée de finalistes des deux dernières Coupes du monde, cette équipe ne peut pas jouer la carte de l’inexpérience face à une formation bien moins habituée à ces matchs sous pression. La cocotte a explosé et aucun Bleu n’a réagi.

Une main sur le visage pour s’essuyer quelques gouttes de sueur, un crachat et un regard atterré vers le banc. Quelques mots doux adressés à l’oreille du quatrième arbitre en se montrant passablement agacé. Après 90 minutes et des brouettes à souffrir face à l’Espagne, Kylian Mbappé et Didier Deschamps ont respectivement terminé leur demi-finale la tête basse, aussi impuissants que durant le match. Eux qui s’annonçaient « méchants » n’ont finalement pas eu l’attitude qui leur permettra dès cette nuit de hanter les nuits espagnoles.

Sans idée…

Fer de lance d’un pressing désorganisé, le capitaine n’a été que le relais d’un sélectionneur en manque d’idées. Face au collectif ultra-huilé de la Roja , le meilleur buteur français et ses coéquipiers n’ont jamais réussi à trouver la riposte, submergés au milieu, loin d’être rassurants en défense – avec et sans ballon –, et inoffensifs devant. Pis, Rodri et les siens, eux, n’ont même pas eu à forcer leur talent pour exploiter les failles adverses sans se mettre en difficulté face aux vagues qu’on leur promettait. Les Bleus ont au contraire semblé dépourvus d’arguments, contestant mollement les décisions arbitrales défavorables, comme s’ils ne se sentaient pas à leur place à ce niveau de la compétition. « C’est une demi-finale de Coupe du monde, et pour beaucoup de joueurs présents, c’était la première » , dédouanait Deschamps, oubliant que les Ibères étaient encore plus verts.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com