« Ils sont nuls » : Rodri déglingue les joueurs de Valence

Le gendre idéal n’est pas si parfait. Pour son retour en Liga sous le maillot du Barça, après cinq années en Angleterre, Rodri (ré)apprend rapidement les coutumes de la presse espagnole. Titulaire pour la première fois de la saison dimanche soir, le milieu défensif a largement participé au festival des Catalans sur la pelouse de Valence (0-5), mais s’est retrouvé au cœur d’une polémique médiatique.

Surpris par le niveau de jeu

Sorti à l’heure de jeu, le Ballon d’or 2024 s’est rendu compte, depuis le banc, de la faiblesse abyssale de l’adversaire du jour. « Ces gars sont vraiment mous… Vraiment mous » , a-t-il glissé à Pau Cubarsí ne se doutant pas que la chaîne Movistar+ allait sauter sur l’occasion pour faire tourner la séquence en boucle.…

EL pour SOFOOT.com