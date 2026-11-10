"Ils sont entrés, ils se sont déchaînés": Zecler raconte son agression

Michel Zecler arrIve au Palais de Justice de Paris le 9 novembre 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Les mains agrippées à la barre, tendu et ému, Michel Zecler a livré mardi devant la cour criminelle de Paris le récit de l'agression qui a "bouleversé sa vie".

Juste derrière lui, sont assis les trois policiers jugés pour ces faits, qu'il appelle "ces messieurs" et qu'il revoit pour la première fois depuis six ans.

"Je m’appelle Michel Zecler, j'ai 47 ans, je suis producteur de musique. Ca fait six ans que j’attends ce moment", commence l'homme à la carrure massive, visiblement éprouvé et le débit parfois interrompu par l'émotion.

L'audience vient de visionner les vidéos de surveillance ayant enregistré le passage à tabac et invalidé le récit des policiers. Ces derniers avaient dans leur procès verbal d'interpellation accusé Michel Zecler de rébellion pendant un contrôle le 21 novembre 2020.

"S'il n'y avait pas eu les vidéos, je ne serais pas devant vous en tant que victime aujourd'hui", répète M. Zecler à plusieurs reprises, en regrettant que les caméras de son studio, dans lequel il a été passé à tabac, n'aient pas été "équipées de micro".

"Ils m’ont traité de sale nègre madame la présidente", répète-t-il, ce que nient les trois policiers.

La dimension raciste de l'agression n'a pas été retenue par l'enquête, faute de preuves, mais la cour peut décider de la remettre au débat au moment de la mise en délibéré.

"Je pense que si j'avais été blanc, ça n'aurait pas été aussi loin", lance le producteur, en réponse aux questions de la cour sur sa perception d'une agression raciste.

"Lynché"

-

Le 21 novembre 2020, une patrouille de trois policiers, Aurélien Lapersonne, Pierre Plantier et Philippe Tondeux veut contrôler dans la rue le producteur pour non-port du masque, en pleine période de crise du covid et de confinement.

"Effectivement je n’avais pas de masque. Pour éviter l’amende j’ai accéléré le pas, j'étais à 50 mètres de mes studios", raconte Michel Zecler.

"Le monsieur qui est derrière moi… Je n'ai pas tout de suite compris que c’était un policier, il m'a dit +sors+ de façon très agressive en me tirant. Son collègue est arrivé et la violence a redoublé, puis le troisième", raconte le producteur, en se tournant vers les trois accusés.

Aurélien Lapersonne fixe Michel Zecler sans discontinuer pendant son témoignage, Philippe Tondeux, recroquevillé, a le regard baissé, les mains serrées entre les genoux, comme Pierre Plantier.

"Ils sont rentrés et se sont déchaînés. Ils m’ont lynché", poursuit le producteur, en insistant: "à aucun moment ils n'ont eu des mots ou des gestes de policier". Les trois accusés, eux, affirment avoir eu peur pour leur vie.

"A l'aide!"

La scène s'est déroulée dans le petit sas du local, coincé entre la porte donnant sur la rue et une autre menant au studio en sous sol, qu'une dizaine de jeunes artistes tentaient d'ouvrir en entendant les cris du producteur.

La vidéo surveillance a filmé 4 minutes interminables du tabassage, décortiquées à l'audience, au cours de laquelle le gradé qui avait analysé les images a décompté les coups donnés par les policiers. Pierre Plantier: plus d’une dizaine de coups, dont un coup de tête. Philippe Tondeux: une dizaine également. Aurélien Lapersonne: 7 ou 8 coups de bâton téléscopique.

D'autres vidéos, presque plus éprouvantes, filmées par des voisins depuis le balcon ce 21 novembre 2020, ont été diffusées à l'audience. On y voit les jeunes artistes sortis violemment du studio d'enregistrement noyé dans les gaz lacrymogènes, puis Michel Zecler plaqué à terre et de nouveau frappé. On y entend des hurlements des policiers (une trentaine au total, venus en renfort) et les cris de Zecler: "A l'aide! A l'aide!".

Le producteur, "incarcéré à 17 ans" pendant une "jeunesse chaotique", dément avoir fumé du cannabis le jour de son agression, sans contester que 0,5 grammes aient été trouvés dans sa sacoche.

"Aujourd’hui encore je rêve de ces messieurs", "ils sont venus dans ma vie, ils ont foutu le chaos", dit-il.

Puis, son avocat l'interroge sur le métier que faisait son père, qu'il n'a pas connu. "Il était policier".