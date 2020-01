Ils se font passer pour le président nigérian sur Twitter... et déclarent la guerre à Donald Trump

La blague nocturne aurait pu mal tourner. Une série de comptes Twitter français a été suspendue vendredi matin après qu'un de leurs propriétaires s'est amusé, via le réseau social, à déclarer la guerre aux États-Unis au nom du président nigérian Muhammadu Buhari.C'est un twitto (un utilisateur de Twitter) français, surnommé Kira, qui est à l'origine de la supercherie. Jeudi soir, il est parvenu à récupérer les accès d'un compte certifié et inactif appartenant à un petit parti nigérian nommé « United Democratic Party » (UDP). Un compte qui n'est pas affilié à Muhammadu Buhari, leader du Congrès des progressistes (APC). « Il a décidé de garder le compte pour ramener ses abonnés dessus, sans idée derrière la tête », raconte Nathfurax, un ami du hacker, qui a suivi l'histoire, au Parisien. Un soir comme les autres sur Twitter.. #Kira #Nigeria pic.twitter.com/UawdIpRjdm-- 100 sensnull (@100_sens_) January 16, 2020 Pour dégoter les codes, pas besoin de logiciels complexes. Tout s'est fait à partir d'une « base de données » Twitter divulguée en 2013, explique un autre twitto membre du groupe, surnommé le « FC Hagra », instigateur de la plaisanterie. « Avec l'aide d'autres bases de données, on peut retrouver les informations des comptes en faisant un minimum de recherches », assure-t-il.Une blague visant Donald TrumpNathfurax a donc suggéré à son ami de faire une blague. « Pour rire, je lui ai dit de changer son profil pour avoir l'air du président du Nigeria, vu que le profil était certifié et que c'était crédible de déclarer une guerre en mentionnant un pays. Il a donc mentionné Donald Trump », raconte l'internaute.C'est ainsi qu'à 22h52 est apparue, dans un anglais approximatif, une déclaration de guerre destinée au président américain. « Je, Muhammadu Buhari, déclare la guerre aux États-Unis ce jour en promettant de détruire les citoyens adhérant à la politique de ...