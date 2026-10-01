Ils reviennent

L’équipe de France et Zinédine Zidane retrouvent enfin le Stade de France, après des mois ou des années d’éloignement. Si la greffe du ZZ sélectionneur a pu prendre lors de deux premiers matchs à l’extérieur, le premier sur le territoire français, face à l’Italie qui plus est, sera obligatoirement chargé d’un haut potentiel symbolique.

Comment ne pas avoir les jambes qui tremblent et la gorge serrée ? Là, face à cette soucoupe posée entre deux autoroutes et qui l’a vu à 26 reprises danser short au vent. Alors qu’elle s’ouvre à lui pour un nouveau ballet, dont il est désormais chargé de la mise en scène, Zinédine Zidane ressent « l’émotion » . Elle est même « grosse » , comme il la qualifiait jeudi en conférence de presse. Elle le sera « encore plus demain » , souligne-t-il avec une voix que les écarts de température ont fini par distordre.

En 2006, je ne savais pas que j’allais devenir entraîneur. Pour moi, c’était la fin et c’était très très très compliqué. Mais je crois en la vie et je me suis préparé pour entraîner cette équipe de France.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com