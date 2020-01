Ils pédalent la journée et tweetent le soir : la croisade des «vélotaffeurs»

Sa carte mémoire regorge de vidéos de carrefours paralysés, de ronds-points accidentés ou de pistes cyclables cabossés... Stein van Oosteren pourrait être ingénieur ou technicien à la Mairie de Paris mais non. Toutes ses images lui servent à alimenter son compte Twitter, suivi par plusieurs milliers de cyclistes.Ce natif des Pays-Bas - La Mecque des deux roues - représente le collectif Vélo Île-de-France. « Le problème, ce ne sont pas les comportements des gens, ce sont les infrastructures », répète-t-il à l'envie. Ces dernières années, les militants de la « vélorution » de sa trempe, aussi appelés « vélo-taffeurs », pullulent sur les réseaux sociaux. Et à l'approche des élections municipales, ils ont choisi de changer de braquet. Notamment à Paris, où Anne Hidalgo rêve d'une capitale « 100% vélo ». Toutefois, ce lobby fait grincer les autres usagers de la route. Un certain nombre de ces activistes de la pédale adoptent en effet une méthode bien plus provoc' que Stein. Ils filment les incivilités d'automobilistes ou de conducteur de scooter mal-garés, maladroits, ou franchement violents. Avant de les placarder sur la toile. Régulièrement, les plaques d'immatriculation et le visage des chauffards apparaissent. Tout comme les échanges d'insultes homophobes et sexistes qui peuvent ponctuer ces altercations. « Moi, j'opte pour l'opprobre, la pression du groupe »« La logique serait de la sanctionner à la régulière, avec une plainte et un malus. Mais moi, j'opte pour l'opprobre. Le stigmate social. La pression du groupe. La honte d'être vue en train de conduire n'importe comment », assume un activiste rouennais, précurseur dans le domaine. Surnommé « 50 euros », il partage depuis des années ses péripéties et ses chicanes avec les chauffards. Pour « Bikonaut », habitant des Yvelines, filmer de potentielles infractions a surtout pour finalité de restaurer le dialogue. En mai prochain, il ...