Ils ont donné leurs noms aux stades franciliens : la soif de liberté du docteur Bauer

Quatre jours qu'elle n'avait plus de nouvelles de lui. Nous sommes le 6 mars 1942, Marie-Jeanne Bauer est inquiète. Son mari Jean-Claude n'est pas réapparu au domicile conjugal du 3, rue Blanqui à Saint-Ouen. Depuis près de deux ans, elle savait que cela pouvait arriver... En pleine occupation, elle et son mari ont choisi leur camp : celui de la Résistance. Ce jour-là, elle part au travail comme si de rien n'était. Direction l'hôpital Claude-Bernard à deux pas de là, dans le XVIIIe arrondissement de Paris.Une belle balade d'un peu moins de 2 km qu'on peut faire en vingt petites minutes. En sortant de l'immeuble, Marie-Jeanne a peut-être pris sur sa gauche, en remontant la rue Blanqui. Ou peut-être à droite, par la rue de la Chapelle devant le Stade de Paris où joue le Red Star depuis 1909. Ah, l'étoile rouge, ça vous prend aux tripes pour une militante communiste comme elle...Livré à la Gestapo, il ne lâche rienCe vendredi n'est pas un jour comme les autres. À peine arrivée que des policiers français l'arrêtent. Ils en ont mis du temps pour la trouver. Une éternité de quatre jours. Il faut dire que « son » Jean-Claude leur avait donné du fil à retordre. Arrêté avec une pièce d'identité au nom de Jacques Besson, le docteur Bauer avait su brouiller les pistes. Quatre jours plus tôt, le lundi 2 mars 1942, celui qui utilisait parfois le pseudo « Clément », avait rendez-vous avec Jacques Solomon, un physicien, dans un bar de la rue Tronchet. La brigade spéciale de la préfecture de police de Paris est sur les talons de Solomon, l'adjoint du philosophe Georges Politzer, à la tête d'un comité d'intellectuels communistes.C'est comme ça que le Docteur Bauer se retrouve arrêté dans le cadre de l'affaire Pican-Cadras. D'abord placé à la prison du Cherche-Midi, il est transféré à La Santé, bientôt rejoint par Marie-Jeanne. Livré à la Gestapo, il ne lâche rien. Tout comme sa femme, qui ne ...